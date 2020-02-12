Кондуктор из Мурманска, высадившая на мороз подростка, извинилась перед ним и его мамой

12 Февр. 2020 2020-02-12T12:27:49+03:00

Кондуктор, высадившая подростка, не знала, что перед ней несовершеннолетний. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Женщина даже не догадывалась, что молодому человек нет 18 лет

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Скандал, разразившийся в столице Заполярья в самый разгар январских морозов, произошел из-за того, что пассажир выглядел старше своих лет.

Напомним: неприятный инцидент произошел утром 30 января, когда столбики термометров в городе опустили ниже 25 градусов. На остановке «Улица Первомайская» в автобус №10 зашел 14-летний подросток в кадетской форме, а уже через остановку ему пришлось выйти – декадный проездной оказался недействительным. Возмущенная мама мальчика написала пост в соцсетях, а в «Электротранспорт» с проверкой нагрянули следователи. К счастью, конфликт разрешился мирно.

- Кондуктор не отрицает, что инцидент действительно был. Проездной у молодого человека оказался не действительным, а денег при себе не было. На просьбу покинуть салон автобуса тот отреагировал спокойно и даже не обмолвился, что ему всего 14. Выйдя на остановке, мальчик сразу позвонил маме, - рассказывает и.о. старшего помощника руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович. – Кондуктор уже принесла извинения мальчику и его маме, и они были приняты.

К слову, никакого ущерба для здоровья из-за той ситуации кадет не получил.

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ИСТОЧНИК KP.RU