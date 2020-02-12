2020-02-12T12:27:49+03:00
Общество

Кондуктор из Мурманска, высадившая на мороз подростка, извинилась перед ним и его мамой

Женщина даже не догадывалась, что молодому человек нет 18 лет
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Кондуктор, высадившая подростка, не знала, что перед ней несовершеннолетний.Кондуктор, высадившая подростка, не знала, что перед ней несовершеннолетний.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Скандал, разразившийся в столице Заполярья в самый разгар январских морозов, произошел из-за того, что пассажир выглядел старше своих лет.

Напомним: неприятный инцидент произошел утром 30 января, когда столбики термометров в городе опустили ниже 25 градусов. На остановке «Улица Первомайская» в автобус №10 зашел 14-летний подросток в кадетской форме, а уже через остановку ему пришлось выйти – декадный проездной оказался недействительным. Возмущенная мама мальчика написала пост в соцсетях, а в «Электротранспорт» с проверкой нагрянули следователи. К счастью, конфликт разрешился мирно.

- Кондуктор не отрицает, что инцидент действительно был. Проездной у молодого человека оказался не действительным, а денег при себе не было. На просьбу покинуть салон автобуса тот отреагировал спокойно и даже не обмолвился, что ему всего 14. Выйдя на остановке, мальчик сразу позвонил маме, - рассказывает и.о. старшего помощника руководителя Следственного комитета по Мурманской области Алина Александрович. – Кондуктор уже принесла извинения мальчику и его маме, и они были приняты.

К слову, никакого ущерба для здоровья из-за той ситуации кадет не получил.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мурманская рыбка уплыла в Германию: морепродукты представили на международной выставке в Бремене
Кандалакшанин с ножом напал на посетителя вагона-ресторана и на шесть лет отправится в колонию
Мурманская область попала в число регионов, где больше всего разводятся
Кондуктор из Мурманска, высадившая на мороз подростка, извинилась перед ним и его мамой
Открытие крематория под Мурманском откладывается на два-три месяца
Глава Апатитов прокомментировал ситуацию с видеокамерой над писсуаром
ФАС и Генеральную прокуратуру попросили проверить "Управляющую компанию Мурманской области""
Спустя 8 часов дорогу в Териберку и Туманный вновь закрыли
Мурманское морское пароходство не стали банкротить
В Мурманской области проверят, доплачивают ли учителям и медикам
Реконструкцию драмтеатра в Мурманске завершат до конца 2020 года
Барбершоп Мурманска спровоцировал горожан девушкой в купальнике и балаклаве