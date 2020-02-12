2020-02-12T16:51:40+03:00
Общество

Штраф должника из Кандалакши вырос из 1800 в 6000 рублей

Также мужчина обязан оплатить 6000 рублей за несвоевременную оплату
Лидия АРСТОВА
Поделиться:
Мужчина мог бы сэкономить, но жадность его погубила.Мужчина мог бы сэкономить, но жадность его погубила.Фото: Светлана МАКОВЕЕВА
Изменить размер текста:

Долги имеют свойство расти, как на дрожжах. Так случилось и у жителя Кандалакши: несвоевременная оплата обернулась неоднократным умножением суммы долга. Все началось с того, что мужчина вовремя не погасил задолженность, за это его привлекли к административной ответственности в виде 6 штрафов на общую сумму 1800 рублей.

По закону, в такой ситуации человек обязан оплатить штраф в течение 60 дней. Должник просрочил и эти выплаты, за что на него было составили 6 протоколов об административных правонарушениях по статье «Уклонение от исполнения административного наказания». В суде кандалакшанина признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей в рамках каждого из них.

- Теперь должнику помимо 1800 рублей придется заплатить еще 6000 рублей назначенных штрафных санкций, а также исполнительский сбор в размере 6000 рублей за несвоевременную оплату, - прокомментировали в пресс-служба УФСПП России по Мурманской области.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Жителей Мурманска избавят от горячей воды с запахом тухлых яиц
Штраф должника из Кандалакши вырос из 1800 в 6000 рублей
Археологи приоткроют завесу тайны Кандалакшского монастыря
В Североморске построят современный городской микрорайон
В Мончегорске 13 лет ищут без вести пропавшего Владимира Гершовича
Житель Кировска погиб от болезни, а его тело нашли спустя трое суток при пожаре
В Мурманске лежачую бабушку, брошенную на произвол судьбы сыном, поместили на сестринский уход
Мурманская рыбка уплыла в Германию: морепродукты представили на международной выставке в Бремене
Кандалакшанин с ножом напал на посетителя вагона-ресторана и на шесть лет отправится в колонию
Мурманская область попала в число регионов, где больше всего разводятся
Кондуктор из Мурманска, высадившая на мороз подростка, извинилась перед ним и его мамой
Открытие крематория под Мурманском откладывается на два-три месяца
Глава Апатитов прокомментировал ситуацию с видеокамерой над писсуаром
ФАС и Генеральную прокуратуру попросили проверить "Управляющую компанию Мурманской области""
Спустя 8 часов дорогу в Териберку и Туманный вновь закрыли
Мурманское морское пароходство не стали банкротить
В Мурманской области проверят, доплачивают ли учителям и медикам
Реконструкцию драмтеатра в Мурманске завершат до конца 2020 года
Барбершоп Мурманска спровоцировал горожан девушкой в купальнике и балаклаве