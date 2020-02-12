Штраф должника из Кандалакши вырос из 1800 в 6000 рублей

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:51:40+03:00

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Долги имеют свойство расти, как на дрожжах. Так случилось и у жителя Кандалакши: несвоевременная оплата обернулась неоднократным умножением суммы долга. Все началось с того, что мужчина вовремя не погасил задолженность, за это его привлекли к административной ответственности в виде 6 штрафов на общую сумму 1800 рублей.

По закону, в такой ситуации человек обязан оплатить штраф в течение 60 дней. Должник просрочил и эти выплаты, за что на него было составили 6 протоколов об административных правонарушениях по статье «Уклонение от исполнения административного наказания». В суде кандалакшанина признали виновным и назначили наказание в виде штрафа в размере 1000 рублей в рамках каждого из них.

- Теперь должнику помимо 1800 рублей придется заплатить еще 6000 рублей назначенных штрафных санкций, а также исполнительский сбор в размере 6000 рублей за несвоевременную оплату, - прокомментировали в пресс-служба УФСПП России по Мурманской области.

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ИСТОЧНИК KP.RU