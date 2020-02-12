2020-02-12T14:12:11+03:00
Общество

Мурманская рыбка уплыла в Германию: морепродукты представили на международной выставке в Бремене

Северяне Кольского полуострова – единственные участники из России
Лидия АРСТОВА
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Наша рыбка "уплыла" в Германию.Наша рыбка "уплыла" в Германию.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
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Мурманская область на всю страну славится рыбой и морепродуктами. Почему бы не составить конкуренцию на мировом рынке? Рыбопромышленники Кольского полуострова приняли участие в международной выставке Fish International. Мероприятие прошло с 9 по 11 февраля в немецком городе Бремен.

Коллективный стенд региона организовал Центр поддержки экспорта Мурманской области. На нем были представлены компании «Белокаменка», «Персей», «Нордкап-Марикультура», РК «Беломорский рыбак» и «Рыбные мануфактуры Мурманск». За три дня рыбопромышленники региона провели больше сотни деловых переговоров с потенциальными зарубежными покупателями.

- Согласно региональному проекту «Экспорт продукции АПК» национального проекта «Международная кооперация и экспорт» перед Мурманской областью поставлена амбициозная задача нарастить к 2025 году поступления от экспорта агро- и рыбопродукции практически в два раза, - сообщили в пресс-службе правительства Мурманской области.

Продукция Мурманской области понравилась покупателям из Германии, Нидерландов, Польши, Франции, Испании и других европейских стран. Примечательно, что стенд Мурманской области стал единственным от России.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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