Спустя 8 часов дорогу в Териберку и Туманный вновь закрыли

12 Февр. 2020 2020-02-12T09:27:46+03:00

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За полтора месяца, что прошли с начала 2020 года, дорогу на побережье Баренцева моря закрывали уже семь раз. Напомним: в последний раз сильный ветер и низовая метель продержали в изоляции Териберку и Туманный 14 часов. Однако проезд оставался открыт недолго – всего восемь часов.

- С 18.00 11 февраля из-за усиления ветра, сильного снега с дождем и отсутствия видимости перекрыто движение на автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС с 32 километра до Туманного и автоподъезда к Териберке, - сообщает Мурманскавтодор.

Правда, успевшие проскочить автомобилисты не совсем поняли причину нового ограничения.

- Дорога на 4. Ехать можно спокойно. На дамбе развернуло трал. Проехать можно. Там же работает грейдер, - сообщил вести с полей Александр Мурин меньше чем через полчаса после закрытия дороги.

Увы, с наступлением утра 12 февраля погода не улучшилась, и Серебрянка по-прежнему остается недоступной для туристов.

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ИСТОЧНИК KP.RU