В Североморске построят современный городской микрорайон

12 Февр. 2020 2020-02-12T16:19:57+03:00

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В Североморске строят большие планы на этот год - во флотской столице собираются возвести новый современный и комфортный микрорайон. Идея принадлежит Центру городского развития Мурманской области. При участии специалистов этого центра в городе уже появилась новая детская площадка в местном парке и спортивный корт на улице Саши Ковалева.

Новый проект реализуют на улице Полярной, которую начнут благоустраивать уже в этом году. Там продумают схему дорожного движения, организуют пешеходные зоны, установят малые архитектурные формы. Также в планах – реконструкция спортивного корта, новые игровые объекты для детей, благоустройство территорий за домами и даже смотровая площадка с видом на Кольский залив.

- Для Мурманской области это пилотный проект и нам приятно, что реализовывать его будут в Североморске. Разработчики планируют использовать в нашем городе новые принципы организации микрорайона для комфортного проживания. Эти наработки в дальнейшем они будут применять для благоустройства других городских пространств Мурманской области, - поделился глава ЗАТО Североморск Владимир Евменьков.

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