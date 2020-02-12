Глава Апатитов прокомментировал ситуацию с видеокамерой над писсуаром

12 Февр. 2020 2020-02-12T11:36:10+03:00

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В первые дни февраля апатитчанин размести в соцсетях фотографию, на которой запечатлел видеокамеру. Все бы ничего, но горожан возмутило то, что располагается записывающее устройство аккурат над писсуаром в мужском туалете гипермаркета «Твой».

«Комсомолка» узнала, что «Твой» не при делах, камеры расположены в большом торговом центре «Май». И на установку устройства есть логичные причины, которыми с «КП» поделилось руководство – ни что иное, как процветающая деятельность хулиганов. Законность камеры в конкретном случае подтвердил уполномоченный по правам человека Мурманской области.

Мнением о ситуации с «Комсомолкой» поделился и глава администрации города Апатиты Николай Бова.

- Я самостоятельно убедился в законности съемки, мне предоставили скриншоты видеозаписи. На них отчетливо видно, что камеры направлены на входную дверь, кабинку и раковины. Человека, справляющего нужду, не видно, только когда он находится возле двери, - рассказал «КП» Николай Бова.

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ИСТОЧНИК KP.RU