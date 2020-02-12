2020-02-12T11:36:10+03:00
Общество

Глава Апатитов прокомментировал ситуацию с видеокамерой над писсуаром

Записывающее устройство расположено в торговом центре «Май»
Лидия АРСТОВА
Поделиться:
Камера в туалете смутила апатитчан.Камера в туалете смутила апатитчан.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
Изменить размер текста:

В первые дни февраля апатитчанин размести в соцсетях фотографию, на которой запечатлел видеокамеру. Все бы ничего, но горожан возмутило то, что располагается записывающее устройство аккурат над писсуаром в мужском туалете гипермаркета «Твой».

«Комсомолка» узнала, что «Твой» не при делах, камеры расположены в большом торговом центре «Май». И на установку устройства есть логичные причины, которыми с «КП» поделилось руководство – ни что иное, как процветающая деятельность хулиганов. Законность камеры в конкретном случае подтвердил уполномоченный по правам человека Мурманской области.

Мнением о ситуации с «Комсомолкой» поделился и глава администрации города Апатиты Николай Бова.

- Я самостоятельно убедился в законности съемки, мне предоставили скриншоты видеозаписи. На них отчетливо видно, что камеры направлены на входную дверь, кабинку и раковины. Человека, справляющего нужду, не видно, только когда он находится возле двери, - рассказал «КП» Николай Бова.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Мурманская рыбка уплыла в Германию: морепродукты представили на международной выставке в Бремене
Кандалакшанин с ножом напал на посетителя вагона-ресторана и на шесть лет отправится в колонию
Мурманская область попала в число регионов, где больше всего разводятся
Кондуктор из Мурманска, высадившая на мороз подростка, извинилась перед ним и его мамой
Открытие крематория под Мурманском откладывается на два-три месяца
Глава Апатитов прокомментировал ситуацию с видеокамерой над писсуаром
ФАС и Генеральную прокуратуру попросили проверить "Управляющую компанию Мурманской области""
Спустя 8 часов дорогу в Териберку и Туманный вновь закрыли
Мурманское морское пароходство не стали банкротить
В Мурманской области проверят, доплачивают ли учителям и медикам
Реконструкцию драмтеатра в Мурманске завершат до конца 2020 года
Барбершоп Мурманска спровоцировал горожан девушкой в купальнике и балаклаве