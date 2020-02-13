Снежная фигура мурманчан «Космос нас любит» отличилась на международном конкурсе

13 Февр. 2020 2020-02-13T11:25:30+03:00

Изменить размер текста: A A

Мастера фигур из снега и льда не останавливаются на снеговиках и снежных бабах, а оттачивают навык и занимают места на конкурсах, представляя свои творения. Так, в Петрозаводске подвели итоги XIX Международного конкурса снежных и ледовых скульптур.

На зимнем фестивале «Гиперборея – 2020» в этом году представили 30 композиций, сообщается на странице официальной группы фестиваля в соцсетях. На конкурс прибыли команды из Петрозаводска, Кондопоги, Олонца, Костомукши, Архангельска, Мурманска, Санкт-Петербурга, Королева, Красноярска, Вологодской, Владимирской, Московской областей, Удмуртии, Казахстана, Узбекистана, Финляндии, Республики Беларусь.

В номинации «Снежная скульптура - малый куб» лучшей признали фигуру мурманчан «Космос нас любит». Благодаря совместным усилиям Мария Гетьман, Дарья Чернявская и Кукуи Шансель Франсин заняли первое место и вернулись домой с победой.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU