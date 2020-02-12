Мурманская область попала в число регионов, где больше всего разводятся

12 Февр. 2020 2020-02-12T13:15:44+03:00

Северяне, как оказалось, не очень дорожат семьей. Фото: Евгения ГУСЕВА

По данным Росстата, на 1 тысячу человек в регионе приходится 4 расторжения брака

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Согласны ли вы… расторгнуть брак? Мурманская область вошла в пятерку самых разведенных регионов за январь-апрель 2019. По данным Росстата, регион занимает в Топе «почетное» четвертое место наравне с Белгородской областью. На 1 тысячу северян приходится 4,3 развода.

Парадоксально, но по данным статистики Мурманского загса, в областном центре браки все-таки преобладают. Значит дело в жителях побережья?

- Браки все-таки преобладают, но и разводов много, - рассказала «КП» начальник отдела ЗАГС администрации города Мурманска Татьяна Каменская.

Федеральным лидером по разводам в 2019 стала Сахалинская область. Второе и третье места у Карелии и Ненецкого автономного округа, соответственно. В Сахалинской области на 1 тысячу человек населения было зарегистрировано 5,1 развода, в Карелии - 4,6, а в НАО - 4,5 факта расторжения брака.

Реже всего разводятся в Чеченской Республике. Там на 1 тысячу человек приходится 0,6 развода. На втором месте - Республика Ингушетия (0,8), на третьем - Дагестан (1,1).

ИСТОЧНИК KP.RU