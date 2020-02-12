В Мурманске лежачую бабушку, брошенную на произвол судьбы сыном, поместили на сестринский уход
Пока следователи разбираются в непростой ситуации в семье с улицы Крупской в Мурманске, пожилая женщина, нуждающаяся в помощи, находится под зорким оком медиков.
Напомним: в СМИ появилась информация, что в одной из квартир лежит полуголодная бабушка, которая не в состоянии позаботиться самостоятельно о себе. Проживающий с ней сын злоупотребляет спиртным и не ухаживает за ней. В Следственном комитете по Мурманской области начали проверку, а заботу о пожилой северянки взяла соцзащита.
- На следующий день после того, как в СМИ появилась информация о беспомощной женщине, по адресу выехали наши сотрудники и медики. Бабушку отвезли в сестринский уход, — рассказал "КП" министр труда и социального развития Мурманской области Сергей Мякишев. - Остаться там или оформить уход на дому, женщина решит сама, поскольку не признана не дееспособной.
Главное, что теперь бабушка под присмотром, накормлена, напоена и в чистоте.
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ИСТОЧНИК KP.RU