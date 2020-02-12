2020-02-12T17:02:30+03:00
Дом. Семья

Собака, которую вытаскивали из карьера трактором, приходит в себя в зоогостинице Мурманска

Как животное окрепнет, ветеринары решат, что делать с травмированной лапой
Елена МОЛОДЦОВА
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Астра пока приходит в себя в зоогостинице. Фото: Лиза ТитоваАстра пока приходит в себя в зоогостинице. Фото: Лиза Титова
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Четыре дня - слишком маленький срок, чтобы прийти в себя после такого приключения. Напомним, 7 февраля в карьере под Мурманском развернулась настоящая спасательная операция - волонтеры и спасатели с помощью трактора вытаскивали из снежной каши собаку, которая пролежала почти двое суток после того, как ее сбила машина.

- В понедельник я не повезла Амину ветеринару. Мы пообщались с врачом по телефону и пришли к выводу, что сейчас для животного самое важное - набраться сил и немного поправиться, иначе оно попросту не выдержит наркоза. Лапу будут изучать через 10 дней. Сейчас она на нее не опирается. На старых снимках из-за отека а плохо видно, в чем причина такого поведения, - рассказывает руководитель «Группы волонтеров Лизы Титовой» Лизавета Титова.

Сейчас Астра живет в зоогостинице в утепленной будке, из контрой она самостоятельно может выходить в туалет. В временном доме ее кормят часто, но маленькими порциями. Это позволит ей набраться сил перед возможной ампутацией задней лапы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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