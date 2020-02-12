Собака, которую вытаскивали из карьера трактором, приходит в себя в зоогостинице Мурманска
Четыре дня - слишком маленький срок, чтобы прийти в себя после такого приключения. Напомним, 7 февраля в карьере под Мурманском развернулась настоящая спасательная операция - волонтеры и спасатели с помощью трактора вытаскивали из снежной каши собаку, которая пролежала почти двое суток после того, как ее сбила машина.
- В понедельник я не повезла Амину ветеринару. Мы пообщались с врачом по телефону и пришли к выводу, что сейчас для животного самое важное - набраться сил и немного поправиться, иначе оно попросту не выдержит наркоза. Лапу будут изучать через 10 дней. Сейчас она на нее не опирается. На старых снимках из-за отека а плохо видно, в чем причина такого поведения, - рассказывает руководитель «Группы волонтеров Лизы Титовой» Лизавета Титова.
Сейчас Астра живет в зоогостинице в утепленной будке, из контрой она самостоятельно может выходить в туалет. В временном доме ее кормят часто, но маленькими порциями. Это позволит ей набраться сил перед возможной ампутацией задней лапы.
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