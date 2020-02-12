2020-02-12T16:41:34+03:00
История современности

Археологи приоткроют завесу тайны Кандалакшского монастыря

Ученые исследуют останки двух мужчин, погребенных в алтаре несколько веков назад
Наталья ЛОБАНОВА
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Научные сотрудники узнают, где родились мужчины, каков был их образ жизни и рацион. Фото: vk.com/slovokandaНаучные сотрудники узнают, где родились мужчины, каков был их образ жизни и рацион. Фото: vk.com/slovokanda
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Земля скрывает много тайн о наших предках. Так, в 2013-2015 годах на раскопках церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Монастырском Наволоке Кандалакши сделали интересную находку - необычное двойное погребение мужчин в южной части алтаря храма, которые без гробов и в простой одежде лежали друг на друге. Для сохранности их останки затем перенесли в специальный ковчег в церкви Рождества Иоанна Предтечи.

В этом году по благословению митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана в Кандалакшском монастыре, от которого, к слову, сохранился только каменный фундамент, научные изыскания возобновятся.

- Исследования проведет научный сотрудник Института археологии РАН антрополог Ирина Решетова новейшими методами в лабораториях Санкт-Петербурга и Москвы. Полученные результаты позволят восстановить разные стороны образа жизни людей, погребённых в алтаре церкви. Ученые узнают об их рационе питания в течение последних 10–15 лет жизни, а анализ химического состава кости и зубной эмали расскажет о месте рождения. Можно будет узнать о перенесённых болезнях, физических лишениях, травмах, а с помощью портретной графической реконструкции увидеть их лица, - сообщили в Мурманской епархии.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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