Археологи приоткроют завесу тайны Кандалакшского монастыря
Земля скрывает много тайн о наших предках. Так, в 2013-2015 годах на раскопках церкви Рождества Пресвятой Богородицы на Монастырском Наволоке Кандалакши сделали интересную находку - необычное двойное погребение мужчин в южной части алтаря храма, которые без гробов и в простой одежде лежали друг на друге. Для сохранности их останки затем перенесли в специальный ковчег в церкви Рождества Иоанна Предтечи.
В этом году по благословению митрополита Мурманского и Мончегорского Митрофана в Кандалакшском монастыре, от которого, к слову, сохранился только каменный фундамент, научные изыскания возобновятся.
- Исследования проведет научный сотрудник Института археологии РАН антрополог Ирина Решетова новейшими методами в лабораториях Санкт-Петербурга и Москвы. Полученные результаты позволят восстановить разные стороны образа жизни людей, погребённых в алтаре церкви. Ученые узнают об их рационе питания в течение последних 10–15 лет жизни, а анализ химического состава кости и зубной эмали расскажет о месте рождения. Можно будет узнать о перенесённых болезнях, физических лишениях, травмах, а с помощью портретной графической реконструкции увидеть их лица, - сообщили в Мурманской епархии.
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