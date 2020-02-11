После жалобы главе Кандалакшского района мост в Лупче-Савино залатали

11 Февр. 2020 2020-02-11T18:58:35+03:00

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Переправа, переправа! Берег левый, берег правый! Увы, далеко не все мосты в Мурманской области могут похвастаться своим прекрасным техническим состоянием. Напомним: почти год назад в Шонгуе понтонное сооружение унесло ледоходом, а в Коле арочную достопримечательность и вовсе закрыли на реконструкцию. А вот о капитальном ремонте своего моста жители Лупче-Савино-2 и мечтать не смеют.

- Обращаюсь к вам от имени жителей Лупче-Савино-2. Мост через речку разрушается. На проезжей части образовались провалы, металлические листы прогнили, сломались, некоторые торчат вверх и режут колеса автомобилей. Ходить пешком по мосту опасно – можно провалиться. Прошу вас незамедлительно принять меры! – написала в «Группе главы Кандалакши и Кандалакшского района» северянка Ольга Шалдина.

На реакцию местным властям понадобилось всего пять дней с учетом выходных. Вместо отписок специалисты местного управления городского хозяйства взялись за дело.

- Сегодня, 11 февраля, провал на мосту в Лупче-Савино-2 заварили заплатками. На данный момент переправа находится в удовлетворительном состоянии, - сообщила «КП» главный специалист по связям с общественностью администрации Кандалакшского района Елена Терехова.

А вот ждать ли мосту более основательного ремонта грядущим летом, пока неизвестно – надо проводить обследование сооружения, составлять смету и только потом искать деньги в бюджете.

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