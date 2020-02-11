Алексей Веллер прокомментировал массовую панику вокруг коронавируса

11 Февр. 2020 2020-02-11T19:02:07+03:00

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Тема коронавируса сейчас одна из самых главных в мире. Неудивительно, что ее обсуждают на всех уровнях. Вот и депутат Государственной Думы от Мурманской области Алексей Веллер пришел на один из федеральных каналов, чтобы поговорить о пугающей болезни. Точнее, о тех, кто на ней наживается. И речь даже не о фармкомпаниях и аптеках, завышающих цены на медицинские маски.

- Речь шла о «предприимчивых» товарищах, которые пытаются через Интернет «втюхать» доверчивым и зачастую испуганным гражданам различную ерунду, якобы способную помочь в борьбе с коронавирусом. Начиная от «ионоизлучающих обогревателелей» и заканчивая чесноком! Но самое интересное, что граждане ведутся и начинают что-то подобное приобретать! Обсуждали механизмы возникновения массовой паники и людей, которые пытаются эту панику подогревать и ею манипулировать! - рассказал Алексей Борисович.

Напомним: ранее глава администрации Мурманска Евгений Никора возмутился информацией, что в некоторые кафе города перестали пускать китайцев.

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