«Мурманэнергосбыт» предупреждает о некорректных счетах за отопление и горячую воду

11 Февр. 2020 2020-02-11T19:04:20+03:00

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Платить за «коммуналку» через Интернет очень удобно, однако сбои в системе еще никто не отменял. Так, у жителей Мурманской области, которые оплачивают квитанции при помощи «Сбербанк-онлайн», стали появляться некорректные счета за отопление и горячую воду в личных кабинетах и в уведомлениях услуги «Автоплатеж».

Проблема коснулась северян из Колы, Гаджиево, Верхнетуломского, Кильдинстроя, Ловозера, Молочного, Зеленоборского, Мурмашей и некоторых мурманчан.

- Причины, почему в сервис попала неточная информация, сейчас уточняются. С просьбой ее аннулировать компания уже обратилась в банк. На исправления может уйти до трех рабочих дней. Если кто-то, не обратив внимание, уже оплатил счета АО «МЭС» за январь через интернет-банкинг, компания обязательно сделает перерасчет, - уточнили в АО «Мурманэнергосбыт».

Сотрудники компании просят северян ориентироваться при расчетах на бумажные квитанциии, которые многие жители уже получили или получат в ближайшее время. Там суммы корректны.

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ИСТОЧНИК KP.RU