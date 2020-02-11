2020-02-11T19:04:20+03:00
Общество

«Мурманэнергосбыт» предупреждает о некорректных счетах за отопление и горячую воду

Суммы за ЖКУ неточно отражаются в интернет-сервисе Сбербанка
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Северян просят обратить внимание на бумажные квитанции, пока решается проблема.Северян просят обратить внимание на бумажные квитанции, пока решается проблема.Фото: Александр ГЛУЗ
Изменить размер текста:

Платить за «коммуналку» через Интернет очень удобно, однако сбои в системе еще никто не отменял. Так, у жителей Мурманской области, которые оплачивают квитанции при помощи «Сбербанк-онлайн», стали появляться некорректные счета за отопление и горячую воду в личных кабинетах и в уведомлениях услуги «Автоплатеж».

Проблема коснулась северян из Колы, Гаджиево, Верхнетуломского, Кильдинстроя, Ловозера, Молочного, Зеленоборского, Мурмашей и некоторых мурманчан.

- Причины, почему в сервис попала неточная информация, сейчас уточняются. С просьбой ее аннулировать компания уже обратилась в банк. На исправления может уйти до трех рабочих дней. Если кто-то, не обратив внимание, уже оплатил счета АО «МЭС» за январь через интернет-банкинг, компания обязательно сделает перерасчет, - уточнили в АО «Мурманэнергосбыт».

Сотрудники компании просят северян ориентироваться при расчетах на бумажные квитанциии, которые многие жители уже получили или получат в ближайшее время. Там суммы корректны.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Реконструкцию драмтеатр в Мурманске завершат до конца 2020 года
Барбершоп Мурманска спровоцировал горожан девушкой в купальнике и балаклаве
Школьники из Апатитов толкнули 12-летнего друга под колеса машины
После жалобы главе Кандалакшского района мост в Лупче-Савино залатали
Изменилось расписание движения автобусов и троллейбусов Мурманска
Алексей Веллер прокомментировал массовую панику вокруг коронавируса
«Мурманэнергосбыт» предупреждает о некорректных счетах за отопление и горячую воду
«Идет на поправку»: Надои в совхозе «Тулома» выросли в полтора раза
В Апатитах недостачу в 1,3 миллиона рублей топливная компания хотела повесить на сотрудников АЗС
Зеленый свет: Все дороги в Мурманской области открыли для проезда
Cтали известны подробности ДТП на дороге Снежногорск-Гаджиево
Мурманск установил исторический рекорд по атмосферному давлению
Хирург из Снежногорска, по вине которого погиб 16-летний юноша, обжалует обвинительный приговор
Соцсети: В Мурманске живодер, объявивший войну зоозащитникам, убил еще одну собаку
На "Яндекс.Картах" можно увидеть перекрытия на дорогах Мурманской области
Для поезда Мурманск-Симферополь хотят кардинально изменить расписание
Из-за непогоды дорогу на Териберку и Туманный закрыли в седьмой раз
Команда из Мурманска сыграет в Премьер-лиге КВН в марте
В Мурманске ищут 38-летнего мужчину, склонного к алкоголизму
Главная икона вооруженных сил России будет неделю гостить в Гаджиево
В Мурманской области обнаружили 11 несанкционированных свалок
Житель Мурманска напал на букмекеров, обокрав их почти на 400 тысяч рублей