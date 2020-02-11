2020-02-11T19:07:27+03:00
Общество

Изменилось расписание движения автобусов и троллейбусов Мурманска

Общественный транспорт начнет курсировать по новому графику с 12 февраля
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
Троллейбусы №6 и №10, и автобус №10А немного изменят свое время движения. Фото: администрация МурманскаТроллейбусы №6 и №10, и автобус №10А немного изменят свое время движения. Фото: администрация Мурманска
Изменить размер текста:

Ездить по делам, учебе и работе на общественном транспорте приходится каждому из нас, за исключением разве что автовладельцев. Бывает так, что на остановке северяне удивленно смотрят на часы, не понимая, куда запропастился очередной городской автобус, и нетерпеливо переминаются с ноги на ногу.

Поэтому, чтобы никуда не опоздать и быть в нужном месте в нужный час, компания-перевозчик АО «Электротранспорт» предупреждает мурманчан о том, что график движения некоторых троллейбусов и автобусов в заполярной столице в самом ближайшем времени изменится.

- Уважаемые пассажиры! С 12 февраля на троллейбусных маршрутах № 6, № 10 и на автобусном маршруте № 10А обновляется расписание движения, при этом интервалы сохраняются прежними, - рассказали в АО «Электротранспорт».

С новым графиком работы общественного транспорта можно ознакомиться на официальном сайте предприятия.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Реконструкцию драмтеатр в Мурманске завершат до конца 2020 года
Барбершоп Мурманска спровоцировал горожан девушкой в купальнике и балаклаве
Школьники из Апатитов толкнули 12-летнего друга под колеса машины
После жалобы главе Кандалакшского района мост в Лупче-Савино залатали
Изменилось расписание движения автобусов и троллейбусов Мурманска
Алексей Веллер прокомментировал массовую панику вокруг коронавируса
«Мурманэнергосбыт» предупреждает о некорректных счетах за отопление и горячую воду
«Идет на поправку»: Надои в совхозе «Тулома» выросли в полтора раза
В Апатитах недостачу в 1,3 миллиона рублей топливная компания хотела повесить на сотрудников АЗС
Зеленый свет: Все дороги в Мурманской области открыли для проезда
Cтали известны подробности ДТП на дороге Снежногорск-Гаджиево
Мурманск установил исторический рекорд по атмосферному давлению
Хирург из Снежногорска, по вине которого погиб 16-летний юноша, обжалует обвинительный приговор
Соцсети: В Мурманске живодер, объявивший войну зоозащитникам, убил еще одну собаку
На "Яндекс.Картах" можно увидеть перекрытия на дорогах Мурманской области
Для поезда Мурманск-Симферополь хотят кардинально изменить расписание
Из-за непогоды дорогу на Териберку и Туманный закрыли в седьмой раз
Команда из Мурманска сыграет в Премьер-лиге КВН в марте
В Мурманске ищут 38-летнего мужчину, склонного к алкоголизму
Главная икона вооруженных сил России будет неделю гостить в Гаджиево
В Мурманской области обнаружили 11 несанкционированных свалок
Житель Мурманска напал на букмекеров, обокрав их почти на 400 тысяч рублей