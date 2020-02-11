Изменилось расписание движения автобусов и троллейбусов Мурманска
Ездить по делам, учебе и работе на общественном транспорте приходится каждому из нас, за исключением разве что автовладельцев. Бывает так, что на остановке северяне удивленно смотрят на часы, не понимая, куда запропастился очередной городской автобус, и нетерпеливо переминаются с ноги на ногу.
Поэтому, чтобы никуда не опоздать и быть в нужном месте в нужный час, компания-перевозчик АО «Электротранспорт» предупреждает мурманчан о том, что график движения некоторых троллейбусов и автобусов в заполярной столице в самом ближайшем времени изменится.
- Уважаемые пассажиры! С 12 февраля на троллейбусных маршрутах № 6, № 10 и на автобусном маршруте № 10А обновляется расписание движения, при этом интервалы сохраняются прежними, - рассказали в АО «Электротранспорт».
С новым графиком работы общественного транспорта можно ознакомиться на официальном сайте предприятия.
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