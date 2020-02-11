2020-02-11T14:24:17+03:00
Общество

Зеленый свет: Все дороги в Мурманской области открыли для проезда

Териберка и Туманный пробыли в изоляции всего 14 часов
Елена МОЛОДЦОВА
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Можно ехать!Можно ехать!Фото: Виктор ГУСЕЙНОВ
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Оттепель с мокрым снегом и сильным ветром стали причиной для ограничения движения транспорта сразу на нескольких направлениях.

Напомним: с 20.00 10 февраля оказалась закрыта автодорога Кола - Серебрянские ГЭС, а в 7.00 11 февраля перекрыли для большегрузов на юге Мурманской области федеральную трассу «Кола». Однако вскоре погода улучшилась и все ограничения были сняты.

- Все дороги в регионе открыты для проезда. С 10.00 возобновлено движение в направлении Терибуреки и Туманного. С 13.00 с 1149 по 1272 километр федеральной трассы «Кола» место ограничение для большегрузного транспорта, - сообщает сайт Мурманскавтодора.

К слову, теперь за перекрытиями федеральных дорог в Заполярье можно следить по «Яндекс. Картам». Этого удалось добиться благодаря соглашению между правительством Мурманской области и компании.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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