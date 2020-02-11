2020-02-11T12:04:26+03:00
Происшествия

Хирург из Снежногорска, по вине которого погиб 16-летний юноша, обжалует обвинительный приговор

Апелляцию рассмотрит Мурманский областной суд
Варвара РУСЛАНОВА
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Теперь в обстоятельствах гибели подростка в Снежногорске будет разбираться областной суд.Теперь в обстоятельствах гибели подростка в Снежногорске будет разбираться областной суд.Фото: Людмила ШЕКА
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Ситуации в жизни бывают разные, от ошибок никто из нас не застрахован, но одно дело признать случившуюся оплошность и смиренно понести наказание, а другое - бороться за свою правоту до конца. Именно по второму пути решила пойти молодой хирург из Снежногорска.

Напомним: 25 апреля 2018 года 16-летнего подростка экстренно госпитализировали со спонтанным правосторонним пневмотораксом. Выпустить скопившейся возле легкого воздух врач решила в перевязочной, где не было ни аппарата для мониторинга сердечной деятельности, ни средств для реанимации, и ввела слишком большую дозу лидокаина. Спустя восемь дней мальчик умер.

Полярный районный суд под Новый год признал хирурга виновной и приговорил к 2,5 годам ограничения свободы и запретил на тот же срок заниматься медицинской деятельностью. Однако врач не согласилась с такой постановкой вопроса.

- Апелляция по уголовному дело по части 2 статьи 109 УК РФ «Причинение смерти по неосторожности вследствие ненадлежащего исполнения лицом своих профессиональных обязанностей» поступила в Мурманский областной суд, - сообщается на сайте Полярного районного суда.

Первое заседание назначено уже на 18 февраля.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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