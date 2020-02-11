Cтали известны подробности ДТП на дороге Снежногорск-Гаджиево

11 Февр. 2020 2020-02-11T13:54:22+03:00

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Напомним, утро 10 февраля ознаменовалось ДТП: водитель LADA Largus ехал со стороны Снежногорска в Гаджиево, выехал на встречку и столкнулся с рейсовым автобусом ПАЗ. В итоге травмы получили один пассажир общественного транспорта и водитель отечественного автомобиля. Однако оказалось, что пострадавших на самом деле больше, чем было известно ранее.

- LADA Largus перед аварией совершила обгон впереди идущей машины с выездом на встречную полосу движения в зоне действия запрещающего дорожного знака 3.20 «Обгон запрещен», из-за чего и врезалась в автобус. В результате ДТП водитель легкового авто был доставлен в медицинское учреждение с травмами различной степени тяжести. Также получили ранения три пассажира автобуса «ПАЗ», они обслужены амбулаторно, - сообщили в ОГИБДД ЗАТО Александровск.

Госавтоинспекторы настоятельно просят автовладельцев соблюдать скоростной режим, совершать обгон только в разрешённых местах и только после того, как убедились в безопасности маневра.

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ИСТОЧНИК KP.RU