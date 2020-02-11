На "Яндекс.Картах" можно увидеть перекрытия на дорогах Мурманской области

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:39:09+03:00

Изменить размер текста: A A

В ноябре прошлого года стало известно, что в Мурманской области решили дружить с "Яндекс". Глава региона Андрей Чибис встретился в Москве с руководством компании и договорился сразу о нескольких начинаниях.

Так, в Заполярье решили заняться сервисами "Яндекс.Транспорт" и "Яндекс.Учебник", "Яндекс.Практикум" и "Яндекс.Лицей". Первые результаты такой дружбы уже есть: на картах компании теперь можно будет увидеть все перекрытия на дорогах Мурманской области. А случаются они более чем часто, например, 11 февраля не проехать в Териберку, также на одном из участков "Колы" ввели ограничение для большегрузов.

- Эта зима у нас очень снежная, только за январь выпало больше 200% месячной нормы осадков. Из-за сложных погодных условий ради безопасности людей нам нередко приходится закрывать или ограничивать движение на некоторых участках дорог, - отметил Андрей Владимирович. - Полная информация об этом теперь отражается сразу в трех продуктах Яндекс: Картах, Такси и Навигатор. Это поможет точнее спланировать свой маршрут и не застрять на трассе.

Северян просят протестировать новую функцию и сообщить, если будут проблемы.

К ЧИТАТЕЛЯМ

Стали свидетелем интересного события? Сообщите об этом нашим журналистам:

Редакция (8152) 45-12-07, 45-12-09

Почта red@kpmk.ru

ИСТОЧНИК KP.RU