2020-02-11T10:39:09+03:00
Общество

На "Яндекс.Картах" можно увидеть перекрытия на дорогах Мурманской области

Северян просят протестировать новую функцию и сообщить, хорошо ли она работает
Ника СВЕТЛОВА
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"Яндекс. карты" теперь показывают, где в Мурманской области не проехать. Фото: скриншот"Яндекс. карты" теперь показывают, где в Мурманской области не проехать. Фото: скриншот
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В ноябре прошлого года стало известно, что в Мурманской области решили дружить с "Яндекс". Глава региона Андрей Чибис встретился в Москве с руководством компании и договорился сразу о нескольких начинаниях.

Так, в Заполярье решили заняться сервисами "Яндекс.Транспорт" и "Яндекс.Учебник", "Яндекс.Практикум" и "Яндекс.Лицей". Первые результаты такой дружбы уже есть: на картах компании теперь можно будет увидеть все перекрытия на дорогах Мурманской области. А случаются они более чем часто, например, 11 февраля не проехать в Териберку, также на одном из участков "Колы" ввели ограничение для большегрузов.

- Эта зима у нас очень снежная, только за январь выпало больше 200% месячной нормы осадков. Из-за сложных погодных условий ради безопасности людей нам нередко приходится закрывать или ограничивать движение на некоторых участках дорог, - отметил Андрей Владимирович. - Полная информация об этом теперь отражается сразу в трех продуктах Яндекс: Картах, Такси и Навигатор. Это поможет точнее спланировать свой маршрут и не застрять на трассе.

Северян просят протестировать новую функцию и сообщить, если будут проблемы.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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