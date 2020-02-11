Для поезда Мурманск-Симферополь хотят кардинально изменить расписание

11 Февр. 2020 2020-02-11T10:03:41+03:00

Состав не будет заезжать в Петрозаводск и Москву

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Сейчас жители Мурманской области могут добраться до Крыма либо самолетом, либо на поезде с пересадками. Не удивительно, что многие ждут не дождутся, когда же начнет ходить прямой состав Мурманск-Симферополь. Такой уже когда-то существовал, но после ухудшения отношений с Украиной перестал курсировать.

Пока подробности нового "старого" поезда известны лишь в общих чертах, потому как расписание и маршрут находятся в стадии разработки. Но в группе "Железные дороги Крыма" в "ВКонтакте" появился внутренний документ, в котором представлен примерный список станций, который рекомендуется для поездки с Севера на Юг.

Пока что поезд называется № 552/551 Мурманск - Тамань. Отмечается, что пассажирам придется приодолеть 4 тысячи клометров пути. Курсировать состав должен будет уже с апреля этого года, а билеты будут доступным в продаже уже с марта.

Поезд не будет заезжать в Петрозаводск, Москву или Санкт-Петербург. После Кандалакши состав будет идти на Лоухи, Беломорск, Ярославль, Иваново, Саранск, Ростов. Отправление из Мурманска запланировано на 18.30, а прибытие в Симферополь примерно в 16.45 через трое суток. Маршрут и предварительное расписание можно посмотреть на сайте "Крым транспорт".

Новый график следования нравится не всем, ведь поезд не будет заезжать, например, в Тулу, Орел и Курск.

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