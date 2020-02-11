2020-02-11T09:20:51+03:00
Общество

Из-за непогоды дорогу на Териберку и Туманный закрыли в седьмой раз

На юге Мурманской области федеральная трасса не пропускает большегрузы
Елена МОЛОДЦОВА
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Териберка снова оказалась не доступной для туристов. Фото: "Моя Териберка"Териберка снова оказалась не доступной для туристов. Фото: "Моя Териберка"
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Что и говорить, эта зима богата на сюрпризы: метели то и дело сменяются суровыми морозами, а те в свою очередь - нежданной оттепелью. В Заполярье в феврале пришла весна: столбики термометров дружно показывают плюс, а с неба вместо снега идет дождь. Правда, такие перепады погоды отнюдь не способствуют улучшению движения транспорта. Ограничения ввели сразу на двух направлениях Мурманской области.

- С 20.00 10 февраля из-за усиления ветра, низовой метели и отсутстви видимости закрыт проезд с 32 километра до Туманного и автоподъезда к Териберке по автомобильной дороге Кола - Серебрянские ГЭС, - сообщает Мурманскавтодор.

В принципе то, что побережье Баренцева моря вновь окажется в изоляции в седьмой раз с начала 2020 года, было вполне ожидаемо. Однако утром погода ухудшилось настолько, что пришлось ввести ограничения на юге Мурманской области.

- С 7.00 11 февраля проезд закрыт для большегрузного транспорта с 1201 до 1272 километра федеральной трассы «Кола» до улучшения погодных условий. Остальные дороги в области открыты для движения, - уточняют в диспетчерской службе Мурмнаскавтодора.

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ИСТОЧНИК KP.RU

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