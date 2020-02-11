Команда из Мурманска сыграет в Премьер-лиге КВН в марте

11 Февр. 2020 2020-02-11T08:49:28+03:00

Команда "Для Вас!" будет играть в Премьер-лиге. Фото: vk.com/kvn51

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Международнй фестиваль "КиВиН-2020", который прошел в январе в Сочи, стал удачным для заполярных квнщиков. Сборная Снежногорска "Мурманск - столица Арктики" снова будет играть в Высшей Лиге, красавицы из "Ой, все" - в лиге Минска. А еще один северный коллектив - "Для вас!" из Мурманска - попробует покорить Премьер-Лигу.

Первая игра для мурманчан состоится 20 марта. В этой 1/8 финала на сцену выйдут сразу восемь команд. Соперниками северян станут "Не такая" (Москва), "Океан" (Владивосток), Сборная города Краснодара, "Дайте посмеяться" (Екатеринбург), "Ровеньки" (Луганск), "Зеленый чемодан" (Кемерово), "Завод" Таганрог.

Напомним, что весной играть будет и "Сборная Снежногорска". Правда, их испытание ждет чуть раньше, чем "Для вас!" - 12 марта. В прошлом сезоне снежногорцы дошли до финала, где заняли последнее место.

ИСТОЧНИК KP.RU