2020-02-10T17:18:55+03:00
Общество

Главная икона вооруженных сил России будет неделю гостить в Гаджиево

А после визита в Трифонов-Печенгский монастырь святыня покинет Кольский полуостров
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
В Мурманской области икона прогостит еще десять дней. Фото: Пресс-служба Северного флотаВ Мурманской области икона прогостит еще десять дней. Фото: Пресс-служба Северного флота
Изменить размер текста:

В последнее время на Северный флот зачастили православные святыни. Напомним: перед Новым годом в форпосте России в Арктике встречали главную икону Военно-морского флота России – образ святого апостола Андрея Первозванного. А теперь у военнослужащих появился шанс помолиться главной иконе вооруженных сил России - «Спасу Нерукотворному». В Мурманскую область святыня прибыла в канун Крещения.

По Заполярью «Спас Нерукотворный» путешествует с ковчегом, где находятся мощи апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Федора Ушакова.

Православная реликвия успела погостить в Североморске, Мурманске и Полярном, а на днях перебралась в Гаджиево, где прогостит до конца недели. Затем ее путь будет лежать в Трифонов-Печенгский мужской монастырь. В начале следующей недели «Спас Нерукотворный» покинет гостеприимный северный край и отправится в Архангельскую область и Псков.

В Гаджиево встретили главную икону вооруженных сил России.Автор: Пресс-служба Северного флота! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске ищут 38-летнего мужчину, склонного к алкоголизму
Главная икона вооруженных сил России будет неделю гостить в Гаджиево
В Мурманской области обнаружили 11 несанкционированных свалок
Житель Мурманска напал на букмейкеров, обокрав их почти на 400 тысяч рублей
Территория опережающего развития "Столица Арктики" даст 1813 рабочих мест
Футболист «Зенита» поделился печальными впечатлениями от визита в Мурманск
Администрацию Мурманска возмутила информация, что китайцев не пускают в кафе города
Ансамбль песни и пляски Северного флота не пустили на фестиваль в Киркенесе
Первый канал покажет выпуск "На самом деле" про скандал в горбольнице Мурманска
В Мурманске будут искать участников для передачи "Лучше всех!" с Максимом Галкиным
Мурманская область осталась на 10 месте в стране по доступности бензина
По следам трагедии: В Мурманской области проверяют хостелы и мини-гостиницы
На автодороге Снежногорск - Гаджиево столкнулись LADA Largus и рейсовый автобус
План развития Мурманской области представили в Абу-Даби
46-летний житель Мурманска погиб во время пожара, когда был дома один
Андрей Чибис: «Мы рискуем потерять уникальную саамскую культуру Кольского полуострова»
В Мурманской области появятся центры притяжения для молодежи
В Мурманской области рост цен на медицинские маски составил 300%
В Мурманске ищут героев норвежской программы 34-летней давности
Под Полярными Зорями столкнулись мазутовоз и фура
В Апатитах пьяный водитель врезался в бетонную стену и уснул
Охрана наскальной живописи: канозерские петроглифы будут защищены на уровне правительства
Дорогу на Териберку перегородил снегоуборочный "КамАЗ"
В Мурманской области проиндексируют государственные выплаты молодым родителям