Главная икона вооруженных сил России будет неделю гостить в Гаджиево

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:18:55+03:00

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В последнее время на Северный флот зачастили православные святыни. Напомним: перед Новым годом в форпосте России в Арктике встречали главную икону Военно-морского флота России – образ святого апостола Андрея Первозванного. А теперь у военнослужащих появился шанс помолиться главной иконе вооруженных сил России - «Спасу Нерукотворному». В Мурманскую область святыня прибыла в канун Крещения.

По Заполярью «Спас Нерукотворный» путешествует с ковчегом, где находятся мощи апостолов Петра и Андрея, святителя Николая Чудотворца, святых великомучеников Пантелеимона Целителя и Георгия Победоносца, великомученицы Варвары, преподобного Сергия Радонежского и святого праведного Федора Ушакова.

Православная реликвия успела погостить в Североморске, Мурманске и Полярном, а на днях перебралась в Гаджиево, где прогостит до конца недели. Затем ее путь будет лежать в Трифонов-Печенгский мужской монастырь. В начале следующей недели «Спас Нерукотворный» покинет гостеприимный северный край и отправится в Архангельскую область и Псков.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1920" height="1080" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/759899" frameborder="0"></iframe> В Гаджиево встретили главную икону вооруженных сил России.Автор: Пресс-служба Северного флота! другой источник

ИСТОЧНИК KP.RU