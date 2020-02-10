2020-02-10T17:03:52+03:00
Общество

Администрацию Мурманска возмутила информация, что китайцев не пускают в кафе города

Сити-менеджер Евгений Никора пообещал привлекать руководство таких заведений к ответственности
Мария ПАШЕНКОВА
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Некоторые кафе Мурманска якобы боятся пускать китайцев.Некоторые кафе Мурманска якобы боятся пускать китайцев.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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К счастью, в Мурманской области еще не было ни одного случая с коронавирусом. Но все же волнения северян чувствуются: в регионе маски сметают из аптека как горячие пирожки, несмотря на кусающиеся цены. А также появилась информация, что в некоторые кафе перестали пускать китайских туристов, мол, мало ли что.

Когда об этом узнал глава администрации Мурманска Евгений Никора, то возмущению его не было предела.

- Господа, я напоминаю вам о необходимости соблюдения законов Российской Федерации. Подобных инцидентов быть не должно! Если снова появится информация подобного рода, городская администрация будет вынуждена обратиться в прокуратуру. Я лично тоже проверю эти заведения. Прошу не забывать, что КНР – дружественная для нас страна. Город-герой Мурманск гордится своими побратимскими связями с Харбином, - написал сити-менеджер у себя на странице Facebook.

Напомним: УФАС с этой недели будет проверять аптеки региона, чтобы те не завышали цены на медицинские маски до заоблачных высот.

ИСТОЧНИК KP.RU

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