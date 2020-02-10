Ансамбль песни и пляски Северного флота не пустили на фестиваль в Киркенесе

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:32:57+03:00

В Министерстве иностранных дел Норвегии не смогли согласовать участие коллектива в Barents Spektakel

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Политическая напряженность между Россией и Норвегией отразилась на культурной жизни соседствующих стран. Так, ансамбль песни и пляски Северного флота не пустили выступать на музыкальном фестивале в Киркенесе.

- Организаторы фестиваля Barents Spektakel не смогли оформить официальное приглашение наших артистов на мероприятие по причине несогласования с норвежским Министерством иностранных дел, - рассказали в пресс-службе Северного флота.

О запрете на въезд российских музыкантов в страну фьордов также сообщила норвежская телекомпания NRK, объяснив такое решение натянутыми военными отношениями.

- Независимо от того, насколько холодными были отношения между Норвегией и Россией, до этих пор культурное сотрудничество не страдало. Однако теперь напряженность стала для нас реальностью. Запрет был вызван разногласиями в военном сотрудничестве России и Норвегии, в том числе из-за реакции Норвегии на присоединение Крыма в 2014 году, - отмечает директор фестиваля Barents Spektakel в Киркенесе Любовь Кузовникова.

Последний раз ансамбль песни и пляски Северного флота выступал в Киркенесе на праздновании 75-летия освобождения Финнмарка от фашистов.

ИСТОЧНИК KP.RU