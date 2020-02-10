Первый канал покажет выпуск "На самом деле" про скандал в горбольнице Мурманска

10 Февр. 2020 2020-02-10T16:03:53+03:00

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Однозначно сказать, кто был прав, а кто виноват в скандале, случившемся в Мурманском областном клиническом многопрофильном центре (горбольнице) сейчас сказать нельзя. После просмотра видео, которые сняли обе стороны-участницы, вопросы есть ко всем.

Напомним: ночью в одно из отделений пришел сын пациента. Его возмутил переполненный мочеприемник, который никто не собирался менять. С претензией, что его отец не может сходить в туалет, мужчина пришел к сотрудницам больницы. Но добиться от них нужных манипуляций даже при помощи угроз не смог, менять мочеприемник ему пришлось самому.

Медсестры обвинили посетителя в том, что он был пьян. Впрочем, они и сами услышали такой же упрек в свой адрес.

Комментировать региональным СМИ случившеемся в минздраве или в самой больнице не стали, зато главный врач Евгений Тарбаев поехал с подчиненными в Москву, чтобы рассказать свою версию событий на Первом канале в передаче "На самом деле", которую ведет Дмитрий Шепелев.

Выпуск про горбольницу выйдет сегодня, 10 февраля, в 18.30.

ИСТОЧНИК KP.RU