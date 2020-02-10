2020-02-10T17:07:29+03:00
Спорт

Футболист «Зенита» поделился печальными впечатлениями от визита в Мурманск

Алексей Сутормин считает, что жить в заполярной столице тяжело из-за климата
Наталья ЛОБАНОВА
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Поездка в областной центр запомнилась для футболиста не лучшим образом.Фото: vk.com/fcorenburgПоездка в областной центр запомнилась для футболиста не лучшим образом.Фото: vk.com/fcorenburg
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Мнения о самом большом городе за полярным кругом, то есть о Мурманске, всегда самые разнообразные. Кто-то, как, например, блогер из Дубая, считает столицу Заполярья самой депрессивной в мире, другие же, наоборот, называют столицу Арктики наикрасивейшим местом на свете, где продаются самые вкусные хот-доги.

Полузащитник футбольного клуба «Зенит» Алексей Сутормин тоже поделился своими впечатлениями о путешествии в областной центр. К сожалению, для него этот вояж выдался печальным.

- Самая памятная поездка по низшим лигам была в Мурманск. У нас весна, зелень, а прилетаем туда - снег и все совсем серое. Подумал, как же тут люди живут. Тяжело, наверно, морально, - отметил в интервью для «Матч ТВ» петербургский футболист.

Алексей отметил, что большинство поездок по России все-таки были веселыми. Больше всего ему понравилось в Оренбурге и Астрахани.

ИСТОЧНИК KP.RU

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