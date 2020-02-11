2020-02-11T15:05:29+03:00
Общество

В Апатитах недостачу в 1,3 миллиона рублей топливная компания хотела повесить на сотрудников АЗС

Но суд не согласился с таким поворотом событий
Варвара РУСЛАНОВА
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1,3 миллиона рублей уплыли из-под носа топливной компании.1,3 миллиона рублей уплыли из-под носа топливной компании.Фото: Николай ОБЕРЕМЧЕНКО
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Пересчитывайте деньги, не отходя от кассы. Это правило касается не только клиентов, но и продавцов. Отступление от него грозит миллионными убытками. Именно на эти грабли и наступили сотрудники заправки в Апатитах.

- 15 ноября 2017 года топливной компанией с коллективом АЗС в лице управляющей был заключен договор о полной коллективной материальной ответственности за необеспечение сохранности вверенного имущества. А уже в июле 2018 года на заправке была проведена внеплановая инвентаризация и в кассе недосчитались 1 339 004 рублей. Кроме того, сотрудники не вели кассовую книгу и не пересчитывали наличность, когда сдавали смену, - раскрывают подробности этого дела в Объединенной пресс-службе судов Мурманской области.

Топливная компания просила суд взыскать с коллектива недостачу пропорционально отработанному времени, но потерпела фиаско. Служители Фемиды отказали ей в удовлетворении иска сразу по трем причинам. Во-первых, при подписании договора не была проведена полная инвентаризация финансов и товарно-материальных ценностей. Во-вторых, из содержания документа невозможно установить, когда конкретный сотрудник был принят на работу, а, в-третьих, не все члены коллектива написали объяснительные о причинах образовавшейся недостачи.

Судя по всему, топливной компании придется смириться с потерянными 1,3 миллиона рублей.

ИСТОЧНИК KP.RU

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В Апатитах недостачу в 1,3 миллиона рублей топливная компания хотела повесить на сотрудников АЗС
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