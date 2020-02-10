Мурманская область осталась на 10 месте в стране по доступности бензина

10 Февр. 2020 2020-02-10T15:16:15+03:00

С покупательской способностью бензина на севере не все так плохо. Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

На свою зарплату среднестатистический северянин может запастись одной тонной и 97 литрами АИ-92

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Путешествуя на юг, северяне только диву даются ценам на топливо для «железных коней». Еще бы - цены на него становятся ниже едва ли не с каждым километром. Тем не менее, согласно рейтингу российских регионов по доступности бензина, в Мурманской области не все так плохо.

- Основываясь на данных Росстата, мы рассчитали объем бензина, который могут приобрести на свои среднемесячные зарплаты жители разных регионов страны, и составили рейтинг по доступности бензина для населения, - объясняют в агентстве «РИА Рейтинг».

Заполярье традиционно замыкает Топ-10. Так, по подсчетам аналитиков, на свою зарплату среднестатистический северянин может запастись 1097 литрами 92-го бензина. К слову, еще год назад эта цифра была больше на 58 литров.

Что касается лидеров рейтинга, то они тоже остались почти в прежнем составе: Ямало-Ненецкий автономный округ, жители которого теперь могут покупать на четыре литра АИ-92 больше, и Москва, где население может позволить с зарплаты приобрести на 99 литров меньше бензина чем год назад. Тройку же в этот раз замыкает Чукотский автономный округ, население которого может запастись 1599 литрами горючего.

Кстати, в той же соседней Карелии, где цена на топливо ниже, запас бензина у среднестатистического жителя куда скромнее, нежели у северянина – всего 761 литр АИ-95.

ИСТОЧНИК KP.RU