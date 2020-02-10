2020-02-10T17:16:18+03:00
Общество

В Мурманской области обнаружили 11 несанкционированных свалок

Прокуратура обратилась в суд, чтобы привлечь муниципалитеты к ответственности
Наталья ЛОБАНОВА
Поделиться:
После судебных исков местным властям пришлось поскорее решать насущные проблемы с мусором.После судебных исков местным властям пришлось поскорее решать насущные проблемы с мусором.Фото: Дмитрий АХМАДУЛЛИН
Изменить размер текста:

Выбрасывать мусор в неположенных местах, значит, совсем не заботиться об окружающей среде. В прошлом году прокуратуре Мурманской области пришлось направить в суды общей юрисдикции 13 исков с требованиями устранить незаконные свалки, ведь твердые коммунальные отходы складируются в Заполярье куда ни попадя.

- Прокурор Ловозерского района предъявил администрации Ревды пять судебных исков, чтобы из поселка был организован сбор и вывоз несанкционированной свалки мусора. Аналогичные заявления были направлены в мэрию Ковдорского района, - рассказали в прокуратуре Мурманской области.

Кроме того, прокуратура Североморска обнаружила в Интернете противоправную информацию, где сообщалось о том, что можно выбрасывать отходы в местах, не предназначенных для этих целей.

В итоге все выявленные несанкционированные свалки были полностью и добровольно устранены местными властями, а незаконную информацию во всемирной паутине удалили.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске ищут 38-летнего мужчину, склонного к алкоголизму
Главная икона вооруженных сил России будет неделю гостить в Гаджиево
В Мурманской области обнаружили 11 несанкционированных свалок
Житель Мурманска напал на букмейкеров, обокрав их почти на 400 тысяч рублей
Территория опережающего развития "Столица Арктики" даст 1813 рабочих мест
Футболист «Зенита» поделился печальными впечатлениями от визита в Мурманск
Администрацию Мурманска возмутила информация, что китайцев не пускают в кафе города
Ансамбль песни и пляски Северного флота не пустили на фестиваль в Киркенесе
Первый канал покажет выпуск "На самом деле" про скандал в горбольнице Мурманска
В Мурманске будут искать участников для передачи "Лучше всех!" с Максимом Галкиным
Мурманская область осталась на 10 месте в стране по доступности бензина
По следам трагедии: В Мурманской области проверяют хостелы и мини-гостиницы
На автодороге Снежногорск - Гаджиево столкнулись LADA Largus и рейсовый автобус
План развития Мурманской области представили в Абу-Даби
46-летний житель Мурманска погиб во время пожара, когда был дома один
Андрей Чибис: «Мы рискуем потерять уникальную саамскую культуру Кольского полуострова»
В Мурманской области появятся центры притяжения для молодежи
В Мурманской области рост цен на медицинские маски составил 300%
В Мурманске ищут героев норвежской программы 34-летней давности
Под Полярными Зорями столкнулись мазутовоз и фура
В Апатитах пьяный водитель врезался в бетонную стену и уснул
Охрана наскальной живописи: канозерские петроглифы будут защищены на уровне правительства
Дорогу на Териберку перегородил снегоуборочный "КамАЗ"
В Мурманской области проиндексируют государственные выплаты молодым родителям