В Мурманской области обнаружили 11 несанкционированных свалок

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:16:18+03:00

Прокуратура обратилась в суд, чтобы привлечь муниципалитеты к ответственности

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Выбрасывать мусор в неположенных местах, значит, совсем не заботиться об окружающей среде. В прошлом году прокуратуре Мурманской области пришлось направить в суды общей юрисдикции 13 исков с требованиями устранить незаконные свалки, ведь твердые коммунальные отходы складируются в Заполярье куда ни попадя.

- Прокурор Ловозерского района предъявил администрации Ревды пять судебных исков, чтобы из поселка был организован сбор и вывоз несанкционированной свалки мусора. Аналогичные заявления были направлены в мэрию Ковдорского района, - рассказали в прокуратуре Мурманской области.

Кроме того, прокуратура Североморска обнаружила в Интернете противоправную информацию, где сообщалось о том, что можно выбрасывать отходы в местах, не предназначенных для этих целей.

В итоге все выявленные несанкционированные свалки были полностью и добровольно устранены местными властями, а незаконную информацию во всемирной паутине удалили.

ИСТОЧНИК KP.RU