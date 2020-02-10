2020-02-10T17:10:03+03:00
Экономика

Территория опережающего развития "Столица Арктики" даст 1813 рабочих мест

Проект объединит Междуречье, Печенгу, Заполярный, Корзуново и Мурманск
Мария ПАШЕНКОВА
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В Мурманской области появится территория опережающего развития. Фото: Елена КОВАЛЕНКОВ Мурманской области появится территория опережающего развития. Фото: Елена КОВАЛЕНКО
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В декабре были озвучены планы по созданию в Мурманской области территории опережающего развития "Столица Арктики". А в январе стало известно, что для нее уже нашли первых резидентов.

Теперь же северяне могут узнать и другие детали большого проекта.

- Создание ТОР обеспечит не менее 1 813 рабочих мест и привлечет более 139,1 миллиарда рублей частных инвестиций, - говорится в пояснительной записке, опубликованной на сайте правительста РФ. - "Столица Арктики" расположена на территории Междуречья, Печенги, Заполярного, Корзуново и Мурманска.

В составе ТОР заявлены 5 якорных инвесторов: ООО "НОВАТЭК-Мурманск" (Центр строительства крупнотоннажных морских сооружений), ООО "Морской торговый порт «Лавна»"(проект строительства нового угольного терминала в порту "Лавна" на западном берегу Кольского залива), ООО «Порт Лиинахамари» с(создание курорта на Кольском полуострове с возможностью приема круизных судов в будущем порту Лиинахамари), ООО "Морской терминал ТУЛОМА" (создание в морском порту Мурманск терминала минеральных удобрений и апатитового концентрата), АО "Корпорация развития Мурманской области" (строительство международного культурно-делового центра для реализации геополитического и культурного потенциала региона).

ИСТОЧНИК KP.RU

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