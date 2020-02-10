По следам трагедии: В Мурманской области проверяют хостелы и мини-гостиницы

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:12:13+03:00

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После того, как в хостеле в Перми прорвало трубу с кипятком и погибли пять человек, прошло три недели. Местные следователи расследуют уголовное дело, а власти в других регионах спешат подстелить соломку и проверяют мини-гостиницы. Мурманская область не стала исключением.

- На сегодняшний день проведены проверки 37 хостелов, в том числе 18 в Мурманске и 5 в Териберке. Большинство мини-гостиниц частные, только одна – муниципальная. Соответственно, мы без жалоб от населения не можем прийти с проверкам. Поэтому пошли по принципу работы с Госжилинспекцией и муниципальными образованиями. В случае выявленных нарушений, передаем в прокуратуру. Закончить планируем к середине марта, - доложил Владимир Гусев, председатель комитета по обеспечению безопасности населения Мурманской области.

Кстати, шесть из проверенных хостелов оказались, по сути, апартаментами, которые сдавались в аренду. По ним будут разбираться отдельно. Однако есть замечания и к другим подобным объектам. Например, в Териберке в одной мини-гостинице чиновники не обнаружили запасного выхода, а во второй не было даже первичных средств пожаротушения. Отдельную проверку теперь проведет прокуратура.

- Меня не устраивают такие результаты. Найдите законный способ вместе с минюстом и прокуратурой проверить хостелы, чтобы избежать повторения трагедии в Перми, - остался недоволен губернатор Мурманской области Андрей Чибис.

ИСТОЧНИК KP.RU