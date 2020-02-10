2020-02-10T17:20:50+03:00
Происшествия

Житель Мурманска напал на букмейкеров, обокрав их почти на 400 тысяч рублей

Маскировка внешности не помогла злоумышленнику укрыться от закона
Елизавета ЛЕБЕДЕВА
Поделиться:
Северянину теперь светит до 12 лет лишения свободы.Северянину теперь светит до 12 лет лишения свободы.Фото: Иван МАКЕЕВ
Изменить размер текста:

Испытывать удачу на спортивных ставках любят многие, но 32-летний житель Мурманска делать этого не стал, ему пришла в голову другая идея - ограбить букмейкеров. Однако даже маскировка не помогла злоумышленнику скрыть свои следы.

- По версии предварительного следствия, летом прошлого года мужчина напал на сотрудников букмекерской конторы, угрожал расправой, если те не отдадут ему деньги. Мужчина замаскировал свою внешность при помощи заранее приготовленной для преступления одежды, а в качестве оружия использовал предмет, схожий с обрезом охотничьего ружья. В итоге он открыто похитил 377 900 рублей, принадлежащие организации, - рассказали в прокуратуре Первомайского округа Мурманска.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ "Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в крупном размере". Сейчас материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Местному жителю грозит лишение свободы до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске ищут 38-летнего мужчину, склонного к алкоголизму
Главная икона вооруженных сил России будет неделю гостить в Гаджиево
В Мурманской области обнаружили 11 несанкционированных свалок
Житель Мурманска напал на букмейкеров, обокрав их почти на 400 тысяч рублей
Территория опережающего развития "Столица Арктики" даст 1813 рабочих мест
Футболист «Зенита» поделился печальными впечатлениями от визита в Мурманск
Администрацию Мурманска возмутила информация, что китайцев не пускают в кафе города
Ансамбль песни и пляски Северного флота не пустили на фестиваль в Киркенесе
Первый канал покажет выпуск "На самом деле" про скандал в горбольнице Мурманска
В Мурманске будут искать участников для передачи "Лучше всех!" с Максимом Галкиным
Мурманская область осталась на 10 месте в стране по доступности бензина
По следам трагедии: В Мурманской области проверяют хостелы и мини-гостиницы
На автодороге Снежногорск - Гаджиево столкнулись LADA Largus и рейсовый автобус
План развития Мурманской области представили в Абу-Даби
46-летний житель Мурманска погиб во время пожара, когда был дома один
Андрей Чибис: «Мы рискуем потерять уникальную саамскую культуру Кольского полуострова»
В Мурманской области появятся центры притяжения для молодежи
В Мурманской области рост цен на медицинские маски составил 300%
В Мурманске ищут героев норвежской программы 34-летней давности
Под Полярными Зорями столкнулись мазутовоз и фура
В Апатитах пьяный водитель врезался в бетонную стену и уснул
Охрана наскальной живописи: канозерские петроглифы будут защищены на уровне правительства
Дорогу на Териберку перегородил снегоуборочный "КамАЗ"
В Мурманской области проиндексируют государственные выплаты молодым родителям