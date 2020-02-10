Житель Мурманска напал на букмейкеров, обокрав их почти на 400 тысяч рублей

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:20:50+03:00

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Испытывать удачу на спортивных ставках любят многие, но 32-летний житель Мурманска делать этого не стал, ему пришла в голову другая идея - ограбить букмейкеров. Однако даже маскировка не помогла злоумышленнику скрыть свои следы.

- По версии предварительного следствия, летом прошлого года мужчина напал на сотрудников букмекерской конторы, угрожал расправой, если те не отдадут ему деньги. Мужчина замаскировал свою внешность при помощи заранее приготовленной для преступления одежды, а в качестве оружия использовал предмет, схожий с обрезом охотничьего ружья. В итоге он открыто похитил 377 900 рублей, принадлежащие организации, - рассказали в прокуратуре Первомайского округа Мурманска.

В отношении северянина возбуждено уголовное дело по части 3 статьи 162 УК РФ "Разбой, совершенный с угрозой применения насилия, опасного для жизни и здоровья, с применением предмета, используемого в качестве оружия, в крупном размере". Сейчас материалы направлены в суд для рассмотрения по существу. Местному жителю грозит лишение свободы до 12 лет.

ИСТОЧНИК KP.RU