Школьники из Апатитов толкнули 12-летнего друга под колеса машины

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:13:33+03:00

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Школьники из Апатитов решили немного развлечься на проезжей части, совершенно не заботясь о том, что их дурачества могут закончиться плачевным образом. Так, компания подростков толкнула своего 12-летнего друга на пешеходный переход в тот момент, когда мимо проезжала машина. В итоге, парень угодил под колеса, ведь водитель Suzuki успел затормозить только в самом конце. В соцсетях начали спорить о том, кто виноват в данной ситуации.

- По-моему, эти ребята просто заигрались и забыли, что находятся в опасной близости от дороги. Стояли, баловались, толкались. Если бы там не было островка безопасности, может, у мальчишки был бы шанс удержаться и не выскочить на проезжую часть. Водитель - молодец. А детям надо напоминать почаще о недопустимости игр вблизи проезжей части, потому что самые страшные трагедии случаются именно здесь, - отметила северянка Александра Панютина в группе "Подслушано Мончегорск".

Другие склоняются к тому, что вина лежит на водителе, так как он должен был остановиться и пропустить ребенка согласно правилам дорожного движения.

Судя по всему, к ответственности никого привлекать не будут, ведь, по словам инспектора отдела пропаганды УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко, за оформлением ДТП никто из участников аварии не обращался.

Как сообщает "ХибИнформБюро", медицинская помощь юному северянину не потребовалась. После столкновения с иномаркой он быстро убежал на другую сторону дороги.

Поделиться видео </> x HTML-код <iframe width="1280" height="720" src="https://www.murmansk.kp.ru/video/embed/759838" frameborder="0"></iframe> Подросток из Апатитов попал под колеса Suzuki.Автор: ХибИнформбюро

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