План развития Мурманской области представили в Абу-Даби

10 Февр. 2020 2020-02-10T13:57:02+03:00

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У правительства Мурманской области амбициозные планы по развитию региона. В их числе и сокращение оттока населения, и строительство нового жилья, и превращение серых городов в яркие и удобные.

Как все это будет воплощаться, министр градостроительства и благоустройства Мурманской области Ольга Вовк рассказала на Международном форуме городов в Абу-Даби.

- Она представила проект развития городской среды в экстремальных климатических условиях. В ходе панельной дискуссии «Столицы – территории глобальных преобразований», посвященной приоритетным задачам градостроительной политики и путям их реализации, обсуждались перспективные планы преобразования ряда ключевых территорий Мурманска, включая площадь Пять Углов, улицу Самойловой, Больничный городок, создание городских парков и другие. Особое внимание было уделено проекту «Новый Мурманск» с акцентом на развитие припортовых территорий города, - сообщает пресс-служба правительства Мурманской области.

Также на форуме стало известно о планах открыть в столице Заполярья хаб программы ООН по населенным пунктам "ООН-Хабитат". В нем будут проводиться исследования северных городов.

ИСТОЧНИК KP.RU