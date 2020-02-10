2020-02-10T17:21:07+03:00
Общество

В Мурманске ищут 38-летнего мужчину, склонного к алкоголизму

Николай Гладин не выходит на связь уже две недели
Елена ЧУМАКОВА
Поделиться:
Николай Гладин не дает о себе знать с 26 января. Фото: "МурманСпас"Николай Гладин не дает о себе знать с 26 января. Фото: "МурманСпас"
Изменить размер текста:

Увы, материнское сердце так устроено, что будет любить своего ребенка до конца, и никакие объективные, на взгляд обывателя, причины не смогут это изменить. В Мурманске своего 38-летнего сына Николая Гладина ищет пожилая мать.

- Николай – человек, склонный к алкоголизму. О нем ничего не известно с 26 января. Он вышел из РОВД на улице Дзержинского, но домой так и не явился. Был одет в серый пуховик, - рассказывает сосед пожилой мурманчанки Алексей Наместников. – Каждый день его мама приезжает к магазину «Полюс» и обходит все притоны в поисках сына. Она не спит, не ест. Ей тяжело ходить, но она не сдается. Женщина просто хочет найти его: если живым, то хоть успокоиться, а если мертвым, то похоронить по-человечески.

Брошенный в соцсетях клич уже дал результаты. Последний раз Николая Гладина видели на улице Щербакова. Также есть информация, что похожего на него мужчину видели на улице Ковалева, где он стрелял мелочь, и рано утром 9 февраля в приемном покое областной больницы в сопровождении сотрудника полиции. Но официального подтверждения этим данным нет.

- Сотрудники уголовного розыска занимаются поисками пропавшего мужчины, - подчеркнула начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

К поискам подключились и волонтеры поискового отряда "МурманСпас".

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
В Мурманске ищут 38-летнего мужчину, склонного к алкоголизму
Главная икона вооруженных сил России будет неделю гостить в Гаджиево
В Мурманской области обнаружили 11 несанкционированных свалок
Житель Мурманска напал на букмейкеров, обокрав их почти на 400 тысяч рублей
Территория опережающего развития "Столица Арктики" даст 1813 рабочих мест
Футболист «Зенита» поделился печальными впечатлениями от визита в Мурманск
Администрацию Мурманска возмутила информация, что китайцев не пускают в кафе города
Ансамбль песни и пляски Северного флота не пустили на фестиваль в Киркенесе
Первый канал покажет выпуск "На самом деле" про скандал в горбольнице Мурманска
В Мурманске будут искать участников для передачи "Лучше всех!" с Максимом Галкиным
Мурманская область осталась на 10 месте в стране по доступности бензина
По следам трагедии: В Мурманской области проверяют хостелы и мини-гостиницы
На автодороге Снежногорск - Гаджиево столкнулись LADA Largus и рейсовый автобус
План развития Мурманской области представили в Абу-Даби
46-летний житель Мурманска погиб во время пожара, когда был дома один
Андрей Чибис: «Мы рискуем потерять уникальную саамскую культуру Кольского полуострова»
В Мурманской области появятся центры притяжения для молодежи
В Мурманской области рост цен на медицинские маски составил 300%
В Мурманске ищут героев норвежской программы 34-летней давности
Под Полярными Зорями столкнулись мазутовоз и фура
В Апатитах пьяный водитель врезался в бетонную стену и уснул
Охрана наскальной живописи: канозерские петроглифы будут защищены на уровне правительства
Дорогу на Териберку перегородил снегоуборочный "КамАЗ"
В Мурманской области проиндексируют государственные выплаты молодым родителям