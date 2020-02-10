В Мурманске ищут 38-летнего мужчину, склонного к алкоголизму
Увы, материнское сердце так устроено, что будет любить своего ребенка до конца, и никакие объективные, на взгляд обывателя, причины не смогут это изменить. В Мурманске своего 38-летнего сына Николая Гладина ищет пожилая мать.
- Николай – человек, склонный к алкоголизму. О нем ничего не известно с 26 января. Он вышел из РОВД на улице Дзержинского, но домой так и не явился. Был одет в серый пуховик, - рассказывает сосед пожилой мурманчанки Алексей Наместников. – Каждый день его мама приезжает к магазину «Полюс» и обходит все притоны в поисках сына. Она не спит, не ест. Ей тяжело ходить, но она не сдается. Женщина просто хочет найти его: если живым, то хоть успокоиться, а если мертвым, то похоронить по-человечески.
Брошенный в соцсетях клич уже дал результаты. Последний раз Николая Гладина видели на улице Щербакова. Также есть информация, что похожего на него мужчину видели на улице Ковалева, где он стрелял мелочь, и рано утром 9 февраля в приемном покое областной больницы в сопровождении сотрудника полиции. Но официального подтверждения этим данным нет.
- Сотрудники уголовного розыска занимаются поисками пропавшего мужчины, - подчеркнула начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.
К поискам подключились и волонтеры поискового отряда "МурманСпас".
ИСТОЧНИК KP.RU