В Мурманске ищут 38-летнего мужчину, склонного к алкоголизму

10 Февр. 2020 2020-02-10T17:21:07+03:00

Изменить размер текста: A A

Увы, материнское сердце так устроено, что будет любить своего ребенка до конца, и никакие объективные, на взгляд обывателя, причины не смогут это изменить. В Мурманске своего 38-летнего сына Николая Гладина ищет пожилая мать.

- Николай – человек, склонный к алкоголизму. О нем ничего не известно с 26 января. Он вышел из РОВД на улице Дзержинского, но домой так и не явился. Был одет в серый пуховик, - рассказывает сосед пожилой мурманчанки Алексей Наместников. – Каждый день его мама приезжает к магазину «Полюс» и обходит все притоны в поисках сына. Она не спит, не ест. Ей тяжело ходить, но она не сдается. Женщина просто хочет найти его: если живым, то хоть успокоиться, а если мертвым, то похоронить по-человечески.

Брошенный в соцсетях клич уже дал результаты. Последний раз Николая Гладина видели на улице Щербакова. Также есть информация, что похожего на него мужчину видели на улице Ковалева, где он стрелял мелочь, и рано утром 9 февраля в приемном покое областной больницы в сопровождении сотрудника полиции. Но официального подтверждения этим данным нет.

- Сотрудники уголовного розыска занимаются поисками пропавшего мужчины, - подчеркнула начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

К поискам подключились и волонтеры поискового отряда "МурманСпас".

ИСТОЧНИК KP.RU