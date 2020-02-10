2020-02-10T14:01:34+03:00
Происшествия

На автодороге Снежногорск - Гаджиево столкнулись LADA Largus и рейсовый автобус

В аварии пострадал водитель отечественного авто и один пассажир общественного транспорта
Наталья ЛОБАНОВА
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Водитель LADA выехал на "встречку" и не справился с управлением. Фото: ДТП и ЧП МурманскВодитель LADA выехал на "встречку" и не справился с управлением. Фото: ДТП и ЧП Мурманск
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Дорожно-транспортные происшествия на трассах Мурманской области случаются так же часто, как и меняется погода в Заполярье. Так, 9 февраля под Полярными Зорями столкнулись мазутовоз и фура, и в этот же день в Апатитах пьяный водитель Fiat Doblo врезался в бетонную стену и уснул. К счастью, в этих авариях все обошлось благополучно, чего нельзя сказать о новом ДТП, случившемся по пути в Гаджиево.

- 10 февраля в 8.40 на втором километре автодороги Снежногорск - Гаджиево водитель автомобиля LADA Largus двигался со стороны Снежногорска в сторону Гаджиево. По предварительной информации, он выехал на встречную полосу движения, где врезался в рейсовый автобус "ПАЗ", - сообщил официальный представитель УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

В результате столкновения пострадали водитель автомобиля и один пассажир автобуса. На месте ДТП работает экипаж дорожно-патрульной службы, все обстоятельства устанавливаются.

ИСТОЧНИК KP.RU

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