2020-02-10T15:43:03+03:00
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В Мурманске будут искать участников для передачи "Лучше всех!" с Максимом Галкиным

Два дня в городе будет длиться кастинг
Ника СВЕТЛОВА
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Может, кто-то из юных северян скоро попадет в "Лучше всех?". Фото: Кристина БезбородоваМожет, кто-то из юных северян скоро попадет в "Лучше всех?". Фото: Кристина Безбородова
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Какая мама не хочет похвастаться своим ребенком? Сделать это можно не только перед родственниками и знакомыми, но и на всю страну.

А все потому, что в Мурманске пройдет кастинг для передачи "Лучше всех!", которую на Первом канале ведет Максим Галкин.

- К участию приглашаются дети от 3 до 12 лет включительно. Организаторы шоу предлагают юным мурманчанам поделиться своими талантами и получить возможность попасть на программу. Песни, танцы, точные и гуманитарные науки, все виды спорта, рукоделие и кулинария, стихи и проза, коммуникабельность и обаяние – любые умения хороши, - рассказали организаторы кастинга.

Когда он пройдет: 22 и 23 февраля. Где: пр. Кольский, 51, школа современного танца MTI Dance School.

Напомним: в "Лучше всех" в свое время блеснул трехлетний Ваня Авдеенко из Мурманска. В своем возрасте он уже знает то, что не каждый взрослый расскажет без подсказки энциклопедии или Google.

ИСТОЧНИК KP.RU

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