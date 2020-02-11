Барбершоп Мурманска спровоцировал горожан девушкой в купальнике и балаклаве

11 Февр. 2020 2020-02-11T17:15:14+03:00

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В наше время оголить себя прилюдно даже как-то и не стыдно, а... обычно. Вы откройте Instagram звезд - в каждом втором профиле найдете голые пятые точки и едва прикрытую наготу.

И все же северяне к таким откровениям не готовы. "Клиентоориентированность" одного из барбершопов Мурманска возмутила горожан. Дело в том, что однажды прохожие заглянули в окно заведения и увидели, как девушка в откровенном купальнике и с балаклавой на голове стрижет посетителя. Возмущенный такой картиной, один из мурманчан поделился фотографией в паблике "Подслушано в Мурманске №1".

Ситуацию обсудили кто как мог. Одни посчитали, что почему девушки могут ходить на пляже в купальниках, а в помещении нет, другие потребовали, чтобы такое происходило только за плотно закрытыми шторами - все-таки центр города.

Впрочем, кого-то такие пикантные стрижки явно заинтересовали, чему владелец барбершопа был только рад. Ведь полуголая девушка была частью рекламного хода.

- Мы пригласили фотомодель,а в кресло посадили нашего барбера. Выбрали максимально позднее время, чтобы не было посторонних глаз. Сделали кадр с улицы и выбросили в группу "Подслушано". Результат не заставил себя долго ждать. Рекламная компания сработала на все 100%, - сообщил представитель барбершопа.

Проверить, так ли это - сложно, ведь пост в паблике вышел анонимный.

ИСТОЧНИК KP.RU