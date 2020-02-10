Андрей Чибис: «Мы рискуем потерять уникальную саамскую культуру Кольского полуострова»

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:12:09+03:00

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В минувшие выходные в Ёнском прошли зимние Саамские игры. Увлекательный праздник посетил и губернатор Мурманской области Андрей Чибис. Глава региона успел поближе познакомиться и с самобытной культурой саами, и с ее представителями, и даже оленя ягелем покормить. Но, как водится, за полученным удовольствием последовали и конкретные выводы от встречи.

- Безусловно, у саами – гигантский потенциал развития. Это наша культура, традиции древнего народа на Кольском полуострове, - отметил Андрей Владимирович. – Необходимо в течение недели подготовить и отработать предложения, как активно интегрировать саами в туристическую деятельность. Если сейчас этим не заняться, есть риск, несмотря на имеющиеся меры поддержки, потерять и язык, и традиции, и культуру, и ремесленное дело. Важно, чтобы это было востребовано и популяризировано!

Глава региона заметил, что даже в Мурманске туристам невозможно купить то, чем славится кольский край с точки зрения саамской культуры.

ИСТОЧНИК KP.RU