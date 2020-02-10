2020-02-10T14:17:01+03:00
Общество

В Мурманской области появятся центры притяжения для молодежи

Глава региона Андрей Чибис уверен, что подростки не должны собираться на фудкортах торговых центров
Елена ЧУМАКОВА
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На предложения по созданию центров притяжения молодежи отвели всего три дня.На предложения по созданию центров притяжения молодежи отвели всего три дня.Фото: Владимир ВЕЛЕНГУРИН
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Жалоб на молодежь, тусующуюся в торговых центрах и ведущую себя, мягко говоря, некорректно, в социальных сетях хватает. Да и дело даже не в комфорте других посетителей ТРЦ, а в том, что, по сути, будущее Мурманска брошено на произвол судьбы. К слову, как выяснилось, самой молодежи такое положение дел тоже не по нраву.

- В минувшие выходные я посетил два района региона. По итогам встречи с молодежью сделал вывод, что в населенных пунктах должны быть созданы центры притяжения для подростков. Неправильно, что молодежь выбирает местом сбора торговые центры, - дал поручение на оперативном совещании губернатор Мурманской области Андрей Чибис. – Прошу министерство спорта и молодежной политики в трехдневный срок дать предложения по решению этой проблемы. Например, можно трансформировать под эти цели библиотеки.

Глава региона намерен создать центры притяжения в самое ближайшее время.

ИСТОЧНИК KP.RU

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