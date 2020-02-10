2020-02-10T14:35:15+03:00
Общество

В Мурманске ищут героев норвежской программы 34-летней давности

Организаторам «Северного характера» удалось отыскать уже троих из 25 человек
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
В том числе и этих героев норвежской программы ищут организаторы кинофестиваля. Фото: vk.com/northern_characterВ том числе и этих героев норвежской программы ищут организаторы кинофестиваля. Фото: vk.com/northern_character
Изменить размер текста:

Много лет спустя в Мурманске наконец покажут программу «Полседьмого», которую в далеком 1986 году снимали в столице Заполярья журналисты норвежского телеканала NRK. Тогда иностранные корреспонденты брали интервью у школьников, юных спортсменов и воспитанников кружков. Однако мурманчане так и не увидели героев той программы на экранах своих телевизоров.

- В марте один из авторов телепередачи «Полседьмого» покажет тот самый выпуск на кинофестивале «Северный характер». Мы ищем героев этой программы: школьников, учителей, спортсменов секции гимнастики, артистов драмкружка «Лапландии», секции авиамоделирования, - кинули клич в соцсетях организаторы фестиваля «Северный характер».

Первой среди подростков была опознана ведущая программы «Итоги» на «Арктик-ТВ» Александра Ретунская. 34 года назад она мечтала стать врачом. Также мурманчане помогли найти Марину Загребину, в замужестве Селегенко, которая сегодня работает учительницей.

- Некоторые знакомые учились в школе № 15 (сейчас гимназия № 6), - откликнулась мурманчанка Наталья Вычегжанина. – Контактов нет, но иногда некоторых встречаю. Одна из девушек на фото работает преподавателем младших классов, зовут Инна, фамилия (могу ошибиться) Берлинер, а остальные все ее одноклассники.

Фотографии остальных героев норвежской программы «Полседьмого» можно посмотреть здесь и заодно оставить отклик.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
По следам трагедии: В Мурманской области проверяют хостелы и мини-гостиницы
На автодороге Снежногорск - Гаджиево столкнулись LADA Largus и рейсовый автобус
План развития Мурманской области представили в Абу-Даби
46-летний житель Мурманска погиб во время пожара, когда был дома один
Андрей Чибис: «Мы рискуем потерять уникальную саамскую культуру Кольского полуострова»
В Мурманской области появятся центры притяжения для молодежи
В Мурманской области рост цен на медицинские маски составил 300%
В Мурманске ищут героев норвежской программы 34-летней давности
Под Полярными Зорями столкнулись мазутовоз и фура
В Апатитах пьяный водитель врезался в бетонную стену и уснул
Охрана наскальной живописи: канозерские петроглифы будут защищены на уровне правительства
Дорогу на Териберку перегородил снегоуборочный "КамАЗ"
В Мурманской области проиндексируют государственные выплаты молодым родителям