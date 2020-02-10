В Мурманске ищут героев норвежской программы 34-летней давности

10 Февр. 2020 2020-02-10T14:35:15+03:00

В том числе и этих героев норвежской программы ищут организаторы кинофестиваля. Фото: vk.com/northern_character

Организаторам «Северного характера» удалось отыскать уже троих из 25 человек

Изменить размер текста: A A

Много лет спустя в Мурманске наконец покажут программу «Полседьмого», которую в далеком 1986 году снимали в столице Заполярья журналисты норвежского телеканала NRK. Тогда иностранные корреспонденты брали интервью у школьников, юных спортсменов и воспитанников кружков. Однако мурманчане так и не увидели героев той программы на экранах своих телевизоров.

- В марте один из авторов телепередачи «Полседьмого» покажет тот самый выпуск на кинофестивале «Северный характер». Мы ищем героев этой программы: школьников, учителей, спортсменов секции гимнастики, артистов драмкружка «Лапландии», секции авиамоделирования, - кинули клич в соцсетях организаторы фестиваля «Северный характер».

Первой среди подростков была опознана ведущая программы «Итоги» на «Арктик-ТВ» Александра Ретунская. 34 года назад она мечтала стать врачом. Также мурманчане помогли найти Марину Загребину, в замужестве Селегенко, которая сегодня работает учительницей.

- Некоторые знакомые учились в школе № 15 (сейчас гимназия № 6), - откликнулась мурманчанка Наталья Вычегжанина. – Контактов нет, но иногда некоторых встречаю. Одна из девушек на фото работает преподавателем младших классов, зовут Инна, фамилия (могу ошибиться) Берлинер, а остальные все ее одноклассники.

Фотографии остальных героев норвежской программы «Полседьмого» можно посмотреть здесь и заодно оставить отклик.

ИСТОЧНИК KP.RU