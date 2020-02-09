Под Полярными Зорями столкнулись мазутовоз и фура
Наверное, ни один день в современной истории Мурманской области еще не обходился без аварий. Увы, к тому, что на дорогах бьются легковушки все уже привыкли, и удивить обывателя можно разве какой-то крупной автокатастрофой, которые, к счастью, случаются редко. Воскресным днем под Полярными Зорями произошла довольно необычное ДТП.
- В 12.30 9 февраля на 1192 километре федеральной трассы «Кола» столкнулись два автомобиля. Никто не пострадал, - рассказал инспектор отдела по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.
На участке, известном в народе как «тещин язык», дорогу не поделили фура и мазутовоз, чем изрядно затруднили движение транспорта. Удар оказался довольно сильный от кабины большегруза осталась лишь груда железа, водитель только чудом не пострадал. Однако авария грозила и экологической катастрофой. К счастью, мазутовоз оказался пустой.
- Перед нашей машиной это было, фуру занесло и выкинуло на встречный газовоз! Ужас просто! Водители оба живы, слава Богу! – рассказала подробности аварии в соцсетях Кристина Сорокина.
Под Полярными Зорями столкнулись мазутовоз и фура.Автор: Новости г. Полярные Зори
ИСТОЧНИК KP.RU