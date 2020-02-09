2020-02-09T17:58:01+03:00
Происшествия

Под Полярными Зорями столкнулись мазутовоз и фура

ДТП обошлось без пострадавших, но движение на трассе затруднило [видео]
Елена МОЛОДЦОВА
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Удар двух тяжеловозов оказался довольно сильным. Фото: Новости г. Полярные ЗориУдар двух тяжеловозов оказался довольно сильным. Фото: Новости г. Полярные Зори
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Наверное, ни один день в современной истории Мурманской области еще не обходился без аварий. Увы, к тому, что на дорогах бьются легковушки все уже привыкли, и удивить обывателя можно разве какой-то крупной автокатастрофой, которые, к счастью, случаются редко. Воскресным днем под Полярными Зорями произошла довольно необычное ДТП.

- В 12.30 9 февраля на 1192 километре федеральной трассы «Кола» столкнулись два автомобиля. Никто не пострадал, - рассказал инспектор отдела по пропаганде УГИБДД по Мурманской области Евгений Шевченко.

На участке, известном в народе как «тещин язык», дорогу не поделили фура и мазутовоз, чем изрядно затруднили движение транспорта. Удар оказался довольно сильный от кабины большегруза осталась лишь груда железа, водитель только чудом не пострадал. Однако авария грозила и экологической катастрофой. К счастью, мазутовоз оказался пустой.

- Перед нашей машиной это было, фуру занесло и выкинуло на встречный газовоз! Ужас просто! Водители оба живы, слава Богу! – рассказала подробности аварии в соцсетях Кристина Сорокина.

Под Полярными Зорями столкнулись мазутовоз и фура.Автор: Новости г. Полярные Зори

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
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