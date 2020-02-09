2020-02-09T13:22:22+03:00
Общество

Дорогу на Териберку перегородил снегоуборочный КамАЗ

В затор попали десятки машин
Елена МОЛОДЦОВА
Поделиться:
Дорога открыта, но проезда нет. Фото: "Моя Териберка"Дорога открыта, но проезда нет. Фото: "Моя Териберка"
Изменить размер текста:

Вот уже трое суток самое сложное направление Мурманской области остается открытым для проезда, и предпосылок для его закрытия пока нет. Однако без трудностей не обходится. Правда, в этот раз причиной затора оказалась не метель, а человеческий фактор.

- Снова КамАЗ перегородил всю дорогу в Териберку. Для чего его отправляют на эту дорогу – большая загадка, - сообщает Интернет-газета «Моя Териберка».

По словам местного гида Владимира Онацкого, такая снегоуборочная техника просто беспомощна на дороге Кола – Серебрянские ГЭС и вместо предполагаемой пользы создает только проблемы. Напомним: 31 января из-за аналогичной ситуации в снежном плену оказалось больше 50 автомобилей. К тому же, при 18-градусном морозе дул ветер 14 метров в секунду, и дорогу сильно переметало. В ожидании помощи, идущей из Туманного, люди просидели в тундре больше семи часов.

- Пока стоят полчаса. В пробке десятки машин. Но если КамАЗ не уберут с дороги в ближайшее время, количество автомобилей увеличится в разу, - отмечает Владимир Онацкий.

К счастью, в этот раз мешающий проезду КамАЗ удалось вызволить из снежного плена меньше чем за час.

ИСТОЧНИК KP.RU

Поделиться: Напечатать
Подпишитесь на новости:

Понравился материал?

Подпишитесь на ежедневную рассылку, чтобы не пропустить интересные материалы:

Нажимая кнопку «подписаться», вы даете свое согласие на обработку, хранение и распространение персональных данных

 
Новости 24
Охрана наскальной живописи: канозерские петроглифы будут защищены на уровне правительства
Дорогу на Териберку перегородил снегоуборочный КамАЗ
В Мурманской области проиндексируют государственные выплаты молодым родителям
В ГИБДД проведут проверку по дрифту BMW у вокзала в Мурманске
Жительница Мурманска выхаживает больного ястреба-тетеревятника, который залетел в город
Снятую в Кировске передачу «Играй, гармонь любимая!» покажут по Первому каналу
В Беларуси в мурманских рыбных консервах нашли личинок паразитов
Наркодилера из Курска задержали на вокзале в Коле с 10 килограммами марихуаны
В мурманском троллейбусе станцевали «Случайный вальс»
На похороны подростка из Ковдора, который потерял семью в пожаре, собирают деньги
Соцсети: в Апатитах пятиклассники устроили массовую драку в снегу
В Мурманске гонщик на BMW устроил дрифт среди маршруток
В Мурманске пропал 19-летний парень, который не вернулся домой от друга
Квадрокоптер американца пролетел над Мурманской областью
Двое жителей Снежногорска убили знакомого за просьбу не обижать женщину
В «Пулково» проверяют пассажиров, прибывших из Мурманска, на коронавирус
Аэропорт «Хибины» получил вторую премию в номинации «Лучший «малый» аэропорт»
В Мурманске ищут дом для 18 кошек, освободившихся из колонии
Съемки фильма «Белый снег» про лучшую лыжницу прошлого столетия пройдут в Мурманской области
В Мурманске заболеваемость гриппом и ОРВИ на критической отметке
Книга писателя из Мурманска в 2019 стала лидером по популярности среди подростков
Лакомство не для белочек: житель Мурманской области сбывал наркотики в скорлупе грецкого ореха
В сети появился клип «Я родился на краю света» о любви к Мурманску