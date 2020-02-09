Дорогу на Териберку перегородил снегоуборочный КамАЗ

9 Февр. 2020 2020-02-09T13:22:22+03:00

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Вот уже трое суток самое сложное направление Мурманской области остается открытым для проезда, и предпосылок для его закрытия пока нет. Однако без трудностей не обходится. Правда, в этот раз причиной затора оказалась не метель, а человеческий фактор.

- Снова КамАЗ перегородил всю дорогу в Териберку. Для чего его отправляют на эту дорогу – большая загадка, - сообщает Интернет-газета «Моя Териберка».

По словам местного гида Владимира Онацкого, такая снегоуборочная техника просто беспомощна на дороге Кола – Серебрянские ГЭС и вместо предполагаемой пользы создает только проблемы. Напомним: 31 января из-за аналогичной ситуации в снежном плену оказалось больше 50 автомобилей. К тому же, при 18-градусном морозе дул ветер 14 метров в секунду, и дорогу сильно переметало. В ожидании помощи, идущей из Туманного, люди просидели в тундре больше семи часов.

- Пока стоят полчаса. В пробке десятки машин. Но если КамАЗ не уберут с дороги в ближайшее время, количество автомобилей увеличится в разу, - отмечает Владимир Онацкий.

К счастью, в этот раз мешающий проезду КамАЗ удалось вызволить из снежного плена меньше чем за час.

ИСТОЧНИК KP.RU