В Мурманской области для помощи малоимущим в 2020 году направят 166 миллионов рублей

17 Февр. 2020 2020-02-17T16:41:52+03:00

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В Мурманской области планируют активно бороться с бедностью. В планы социальных контрактов включат пилотный проект. Он рассчитан на оказание адресной помощи малоимущим семьям и одиноким людям с широким спектром поддержки. Как сообщает ТАСС, замминистра труда и социального развития региона Светлана Виденеева уже обозначила точный размер суммы, которая реализуется в ходе «пилота». Всего из бюджета региона планируют выделить 166 миллионов рублей. Также, по ее словам, в настоящий момент на Кольском полуострове насчитывается около 12 тысяч семей с доходами ниже прожиточного минимума.

- Меняется формат социального контракта, он расширяется, становится более действенным инструментом для преодоления бедности. Ориентироваться будем на нужду конкретной семьи. Сегодня мы начинаем вырабатывать механизмы с курсом на максимальную эффективность, - сообщила Светлана Виденеева на совещании в региональном министерстве труда и социального развития.

Институт социальных контрактов действует в Мурманской области с 2013 года. Документ совместно заключают гражданин и органы соцзащиты. После получения материальной помощи люди обязуются отчитываться, на что потратили деньги. В этом году участники программы могут получить необходимые вещи: продукты, мебель, детский спортинвентарь, бесплатные госуслуги. Еще в перечень входит помощь в обучении, трудоустройстве и создании бизнеса. С 2021 года программа будет финансироваться еще и из федерального бюджета

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ИСТОЧНИК KP.RU