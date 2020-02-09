2020-02-09T12:28:37+03:00
Общество

Охрана наскальной живописи: канозерские петроглифы будут защищены на уровне правительства

На территории объекта теперь нельзя разбивать туристические лагеря
Лидия АРСТОВА
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Петроглифы теперь будут защищены на правительственном уровне. Фото: kanozero.murm.muzkult.ruПетроглифы теперь будут защищены на правительственном уровне. Фото: kanozero.murm.muzkult.ru
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Мурманская область – уникальный в историческом плане край! Известные каждому северянину петроглифы, по данным архиологов из Санкт-Петербурга, на 1,5 тысячи лет старше пирамиды Хеопса в Египте. И, конечно, такие ценные природные экспонаты нуждаются в защите. Министр культуры Мурманской области Евгений Гоман уже подписал распоряжение о необходимости утвердить границы территории и «включить» особый режима использования комплекса петроглифов на островах озера Канозеро.

Согласно документу, находясь на территории объекта археологического наследия федерального значения «Комплекс петроглифов – наскальных рисунков IV-II тыс. до н.э.», категорически не разрешается совершать целый ряд действий. Например, запрет наложен на «самодеятельность», то есть петроглифы нельзя дополнять: выбивать новые картинки или надписи.

В списке ограничений также – возведение вышек сотовой связи, проведение геологоразведочных работ и строительства, ограждение земельных участков, вырубка и посадка деревьев, захоронение всех видов отходов и размещение мест отдыха туристов. С полным списком запретов на территории канозерских петроглифов запретов можно ознакомиться в документе на сайте правительства.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Охрана наскальной живописи: канозерские петроглифы будут защищены на уровне правительства
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