2020-02-09T12:11:40+03:00
Происшествия

В Апатитах пьяный водитель врезался в бетонную стену и уснул

Под монастырь мужчину подвел неравнодушный прохожий
Варвара РУСЛАНОВА
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Иномарка уткнувшаяся в стену привлекла внимание прохожего. Фото: ХибИнформБюроИномарка уткнувшаяся в стену привлекла внимание прохожего. Фото: ХибИнформБюро
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Житель Апатитов славно провел минувшую ночь. Правда, его поездка домой обернулась для него крупными неприятностями.

- Утром 9 февраля в Апатитах прохожий заметил Fiat Doblo, уткнувшийся в бетонную стену между домом №2 по улице Гайдара и домом №3 на площади Геологов. Водитель никак не отреагировал на самаритянина и, на первый взгляд, был без сознания. Прохожий позвонил в экстренные службы, - сообщает подробности утреннего инцидента портал «ХибИнформБюро».

К счастью, со здоровьем водителя иномарки было все в порядке – он крепко спал после бурной ночи. Даже бравым сотрудникам патрульно-постовой службы не удалось с первого раза разбудить мужчину, который оказался сильно пьян. Даже выйдя из машины после непродолжительного сна, апатитчанин с трудом держался на ногах, что уж говорить о том, в каком состоянии он сел за руль. Кстати, на этот счет у водителя была своя версия.

- По словам водителя Fiat, в момент столкновения со стеной он был трезв, но так расстроился из-за ДТП, что одним махом осушил бутылку крепкого алкоголя, припасенного на такой случай в бардачке, - уточняет издание.

На ход событий это уточнение никак не повлияло. Иномарка отправилась на эвакуаторе на штрафстоянку, а ее владелец прошел освидетельствование - алкотестер показал свыше 0,8 миллиграмма паров этилового спирта в выдыхаемом им воздухе. Теперь мужчине и без того лишенного прав за оставление места ДТП придется еще раз предстать перед мировым судьей, который, наверняка, продлит срок уже действующего наказания.

ИСТОЧНИК KP.RU

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