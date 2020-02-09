В Мурманской области проиндексируют государственные выплаты молодым родителям

9 Февр. 2020 2020-02-09T10:08:49+03:00

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Родители Мурманской области в 2020 году будут получать выплаты. На сайте министерства труда и социального развития региона сообщается, что с 1 февраля утвержден коэффициент индексации для выплат, пособий и компенсаций. Это предусмотрено статьей 4 федерального закона «О государственных пособиях гражданам, имеющим детей».

Так, размер пособия по беременности и родам для женщин, чья работа подлежит государственной регистрации, составит 675 рублей (без учета районного коэффициента). Ровно столько же получат вставшие на учет по беременности на раннем сроке.

Единовременное пособие при рождении ребенка будет выплачиваться в размере 18 тысяч рублей. Пособие по уходу за первым малышом составит более 3 тысяч рублей, за вторым и последующими детьми – около 7 тысяч рублей. Пособие беременной жене военнослужащего составит 28 тысяч рублей, а на ребенка военного, проходящего службу по контракту, - 12 тысяч рублей. В зависимости от районного коэффициента эти суммы могут быть в 1,4, 1,7 и 1,8 раз больше.

С полным списком размера выплат с учетом районного коэффициента можно ознакомиться здесь.

ИСТОЧНИК KP.RU