2020-02-09T09:38:10+03:00
Происшествия

В ГИБДД проведут проверку по дрифту BMW у вокзала в Мурманске

Специалисты уже изучают запись, сделанную на мобильник очевидца
Елена МОЛОДЦОВА
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Если специалисты ГИБДД смогут рассмотреть номер иномарки, то его водителю не удастся избежать штрафа. Фото: Оксана ЛелекоЕсли специалисты ГИБДД смогут рассмотреть номер иномарки, то его водителю не удастся избежать штрафа. Фото: Оксана Лелеко
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Заезд черного болида среди маршруток не впечатлил пользователей социальных сетей, зато, как они и предсказывали, не оставил равнодушными инспектором Госавтоинспекции. Напомним: водитель BMW устроил представление для северян, ожидающих транспорт на верхней привокзальной площадке в Мурманске вечером 6 февраля. Гонщик сделал несколько кругов среди припаркованных маршруток и спешащих по своим делам неосторожных пешеходов, а потом подобрав знакомого, был таков. Как и хотел водитель, его дрифт привлек внимание, хотя, к счастью, и закончился без последствий для окружающих.

- По информации, размещенной в социальных сетях, сотрудники ГИБДД проводят проверку, - сообщила «КП» начальник пресс-службы УМВД по Мурманской области Валерия Филиппова.

Сейчас специалисты пытаются рассмотреть номера на скоростной болиде, а заодно считают, сколько пунктов правил дорожного движения его пилот нарушил.

ИСТОЧНИК KP.RU

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