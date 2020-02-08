2020-02-08T14:09:36+03:00
Звезды

Снятую в Кировске передачу «Играй, гармонь любимая!» покажут по Первому каналу

Творческих коллективы города горняков окажутся на экранах телевизоров 9 и 16 февраля
Наталья ЛОБАНОВА
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Передачу снимали в Заполярье еще в прошлом году. Фото: Светлана ВолковаПередачу снимали в Заполярье еще в прошлом году. Фото: Светлана Волкова
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Музыкальные таланты из Кировска теперь можно будет увидеть по главному федеральному каналу. Передача «Играй, гармонь, любимая!» еще в апреле прошлого года снималась в городе горняков, в ней приняли участие 40 творческих коллективов из Мурманской области и ансамбль имени Геннадия Заволокина «Частушка». Плясали, заряжая хорошим настроением прохожих, все – дети, взрослые, молодежь. И вот, спустя почти год, результат совместных усилий северян и съемочной группы Первого канала покажут по телевизору.

- 9 и 16 февраля в 7.00 Кировск появится на Первом канале в программе «Играй, гармонь любимая!». На съёмках телепроекта в Хибинах побывали заслуженные артисты России Анастасия и Захар Заволокины. Артисты тогда дали два концерта в Кировском Доме Культуры, - отметили в администрации Кировска.

Цикл передач «Играй, гармонь!» существует на Первом канале с 1986 года. Авторы программы путешествуют по стране и показывают разные неповторимые уголки России, уникальные особенности самобытного регионального фольклора.

ИСТОЧНИК KP.RU

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Новости 24
Снятую в Кировске передачу «Играй, гармонь любимая!» покажут по Первому каналу
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